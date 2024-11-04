一名男子於九龍城裁判法院企圖持刀襲裁判官　事敗被捕 (14:22)

消息指，涉案男子早前因一宗非禮案件被裁判官王證瑜裁定罪成，現正等候上訴。王今天於九龍城裁判法院審理案件，被捕人到座旁聽，至早上約10時15分左右，被捕人在其袋中取出一把刀，衝向法官席欲襲擊法官施襲。法官見狀避開，一名女庭警上前制止，被捕人事敗逃出法庭，庭警及兩名等候上庭的警員在庭外制服及拘捕男子，被捕32歲李姓男子送院檢查。他身上及隨身袋中另藏三把刀。三名受傷警員分別腳部擦傷、扭傷及鎅傷手部，送往伊利沙伯醫院。案件現由九龍城警區重案組第二隊接手調查。

中午時份，法院外有大批軍裝警員在場戒備。現場消息指，事發位置於法院8樓。疑犯案發時手持一個大袋，內有黑色液體、石灰及四把利刀，包括一把魚生長刀。

律政司稱政府絕不姑息任何違法暴力行為，警方定必徹查案件，執法必嚴、違法必究。律政司稱，若法官因履行司法職能而遭受恐嚇，尤其涉及任何形式的暴力，政府絕不容忍目無法紀及損害法治的惡行，警方必定會嚴正執法，呼籲社會人士尊重法治，不應以身試法。