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運輸業界憂「電子牛肉乾」令車主司機爭拗　運輸署稱將進一步交代 (12:03)

警方計劃明年上半年推出電子交通執法，將以電子方式發出違例泊車定額罰款通知書（俗稱「牛肉乾」）等告票，而本月18日起，運輸署牌證申請人須提供及核實電子聯絡方式，紙本遞交牌證申請時所需核實的指定網上平台今日（4日）10時已推出。的士小巴商總會會長周國強在港台《千禧年代》指，憂慮新措施下，的士小巴車主在接收電子告票後，需自行尋找涉事司機，或可能因未及時通知，令車主與司機易有爭拗。

運輸及物流局曾稱，為配合運輸業界運作，將製作系統使車主及司機同時接收電子告票。運輸署首席行政主任（牌照電腦計劃及牌照事務）李威儀指，明白業界對車主與司機協調的擔憂，警方稍後將設另一發布會解答有關問題。

運輸署上周指，本月18日起會在處理車輛牌照及駕駛執照申請及續期時，會蒐集車主及駕駛執照持有人的電話號碼或電郵地址，以供警方日後發出電子告票。周國強憂慮，新措施會令車主被抄牌壓力增。他指出，本港停車收費表位不足，以往紙本告票放在車頭可見處，電子化後恐出現「警察告完一次，交通督導員又告一次」，擔心司機「下下都話收唔到」，把責任推回管理人。

李威儀稱，新安排是為配合警方推行電子交通執法。如市民於網上申請，過程中須以「一次性密碼」即時核實電子聯絡方式。至於使用運輸署的紙本表格（TD559），申請人亦需先前往指定網上平台核實「電子聯絡方式」，其後運輸署會處理有關申請。對於部分車主或駕照持有人或不會使用指定網上平台，李指4個牌照事務處均有服務大使幫助市民核實。

由於現時駕駛執照有效期最長10年，李威儀指蒐集有關資料需時或較長，但她強調，署方所蒐集資料除用於發出告票，亦會發放有用資訊，相信能鼓勵持有人及早核實資料。另外，署方指為確保有效準確地聯絡市民，每次核實記錄有效期為三個月。對於擁有多於一架車的車主，李解釋若車輛在三個月有效期外續牌，車主就需要再核實電子聯絡方式。

相關字詞﹕編輯推介 電子牛肉乾 運輸署

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