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停水12小時影響約12萬人　四度推遲恢復供水時間　水務署致歉稱因維修喉管後仍需時沖洗 (13:10)

大嶼山翔東路近小蠔灣濾水廠對開一條食水管昨晚（3日）起緊急維修，東涌市一帶的食水供應由昨晚10時起陸續受到影響。水務署指，東涌食水供應至今早（4日）10時07分恢復。水務署原預計今早6時起可陸續恢復供水，惟之後四度推遲恢復供水時間，並一度估算中午12時才可恢復供水。水務署長黃恩諾解釋，由於水管的損毁模式特別，故處理時間較長，至今早約6時完成工程；及後要沖洗喉管，而且供水範圍龐大，為確保水質，沖洗時間較預期長，令恢復供水時間延遲。他承認署方發出的資訊或會令市民感到混亂，向受影響市民致歉。署方指今次停水影響約12萬人，涉及東涌市區5條公屋屋邨、3個居屋屋苑、6個私人屋苑、219座洋房及東涌鄉郊19條村。

水務署於11月2日接獲通報指，大嶼山翔東路近小蠔灣濾水廠一條食水管發生滲漏，需要緊急維修，涉事水管是1990年製的鋼製主幹水管，底部出現數個滲漏點。黃恩諾指出，喉管一般而言會因地面震盪而在頂部或側部出現損毀，但今次滲漏點位於底部，情况特殊，惟不認為與喉管老化有關，當局會詳細調查。

事故期間，署方共派出7架水車及60個水箱提供臨時食水供應，稱臨時供水情况平穩，未見大排長龍。黃又表示，署方正計劃與主幹水管安裝傳感器，收集數據後用作建立水力模型，並可實時監測水管情况，透過壓力變化檢視是否出現滲漏及爆水管。

水務署提醒，受影響範圍內各地點的實際恢復供水時刻，可因地勢、位置、管道情况、所在樓層等差異而有所不同，某些用戶的用水或供水水壓或需時較長才會逐漸恢復正常，又指如發現初期恢復供水的濁度較高，屋苑管理處或受影響用戶可適當地沖洗內部供水喉管。

相關字詞﹕編輯推介 食水供應 水務署

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