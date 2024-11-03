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沙田單車節至少11名車手受傷　主辦方指路面清理時間不足會改善 (18:03)

沙田單車節今早（3日）舉行，約700人次參加，其中發生了4次意外，牽涉9男2女，大部分屬輕傷及擦傷，其中兩人需送院。部分賽事一度暫停，並減少圈數。主辦賽事的香港菁新交流協會內務顧問吳啟泰表示，賽前已留意到賽道有凹凸不平的地方，路政署過去一周亦派員重整路面，惟因是行車路線，「（清晨）4時封路，6時半就需要比賽」，認為清理時間不足下難免會有遺漏，會與當局商討改善方法。

是次單車節共設11場城市繞圈公路賽，賽道環繞沙田城門河畔，首兩場賽事均有意外發生，多名車手受影響，賽事一度暫停。首場專業組賽事清晨6時半舉行，圍繞城門河鬥8圈，惟鬥至第二圈，有車手失控撞向救護站帳篷，波及緊隨其後的10多架單車連環相撞，大部分人可自行起身繼續比賽，惟兩人傷勢較重，其中一名車手肩膊受傷。兩人需以頸箍固定頭部後送上救護車。

到第二輪比賽，有車手經過起點時被地上橫額絆倒，倒地受傷，工作人員隨即移走橫額。接連有意外發生，原定25圈的專業賽在數圈後一度暫停，並把賽事圈數減至12圈。

各組別單車賽於沙田源禾路起步，穿梭源禾路、沙田鄉事會路、大涌橋路，然後由火炭路（翠榕橋）折返至沙田源禾路作為終點。不同盃賽有不同繞圈數目，約在上午11時半結束全部比賽。因應活動舉行，源禾路一帶清晨4時至上午11時45分，賽道途經路段有封路措施，部分巴士路線會停駛或改道。

沙田單車節是國慶75周年活動之一，設專業組、學屆組及市民組。「車神」黃金寶，以及多位現役及退役港隊名將亦有參與，包括郭灝霆、梁峻榮、黃蘊瑤等。

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