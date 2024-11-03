明報高中生升學博覽會今舉行　家長憂DSE競爭愈趨激烈冀作兩手準備 (16:40)

家長劉小姐及陳小姐結伴前來，她們首選是本地大學，但仍希望為就讀中六的子女做「兩手準備」，萬一子女在DSE失手，考不上本地大學，亦可選擇海外大學。其中劉小姐約6年前經投資移民計劃來港，她指內地學生競爭激烈，導致內地生「讀書很強」，而近期有不少內地生來港考DSE，擔心本地大學學位競爭變大，恐不少學位會被內地生搶走，故預先了解海外升學資訊；她指倘計劃讓子女到外國升學，會選擇英國及澳洲，「如果孩子回來（香港）發展的話，（香港）還是比較認可澳洲和英國文憑」。

創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯表示，最多查詢的升學國家仍是英國及澳洲，今年查詢較去年博覽會多約兩成，暫未知原因，但有家長向她反映近年內地來港考DSE的學生增加，憂本地大學學位競爭變大，本地學額未必足夠應付需求。古說，中五、中六學生及其家長主要為選擇大學作準備；有中二、三的學生及其家長則前來了解海外升學費用。她又指，今年較少查詢者表示透過升學為移民鋪路，相信有意者早已移民，反而較多人有意了解如何能延長當地逗留時間。

學生憂成績欠佳未能入讀心儀課程 了解海外升學資訊當「後路」

有不少學生擔心成績欠佳未能入讀本地心儀課程，故預先了解海外升學資訊。就讀中六的劉同學有意於香港修讀運動科學，惟認為開辦相關學科的本地大學較少，故父母建議他到博覽會了解海外升學資訊作為「後路」。劉同學稱，因有親戚在英國讀書，認為當地教育環境不錯，至於澳洲的大學在運動科學科亦有名氣，倘選擇海外留學，將會到英國或澳洲。被問會否透過升學計劃移民，他說暫無相關打算，但可能會計劃在當地工作。

中六的馮同學偕母親前來，馮對電影有興趣，盼在本地大學讀電影製作，視乎DSE成績，若未能入讀本地大學，將計劃到英國或澳洲升學。