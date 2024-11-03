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盧寵茂：普通科門診日後主要照顧弱勢社群　社區藥房料每區最少設五間 (13:40)

《施政報告》提及改革醫療體系，醫務衛生局長盧寵茂今（3日）早在電視節目表示，普通科門診改革後，主要會照顧弱勢社群，認為「其他人應找自己社區的家庭醫生」，務求令公私營醫療資源用得其所。至於《施政報告》提及「社區藥房計劃」，盧表示設立目標是18區全覆蓋，每區至少設5、6間，而且與居民住處有合理距離，避免病人「去醫院仲近過去社區藥房」。

《施政報告》提及改革醫管局、衛生署和基層醫療署的職能和分工，盧寵茂指，透過把醫療服務歸給醫管局、基層醫療署負責，衛生署則負責疾病預防控制、健康促進及藥監，三個單位各施其職，避免醫療資源被浪費。他續指，當局於2005年亦曾推出《創設健康未來》諮詢文件，界定四類醫管局服務對象或範疇，包括弱勢社群、急症或危疾者、複雜病例 ，以及培訓工作，盧表示是次服務結構改革或收費調整仍朝此方向推進。

盧寵茂強調，慢病或偶發性傷風感冒患者應看家庭醫生，而非去公立醫院，才可令公私營醫療資源用得其所，「否則再培訓幾多醫生都是會浪費」。至於領取綜緩、社會福利緩助者，他表示將集中在現有的普通科門診照料，由政府承擔費用。去年12月推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，部分基層人士反映負擔不起，盧說普通科門診重整後，會讓基層市民也能參與慢病篩查。

就私家診所收費透明化　盧寵茂：將針對重症住院相關服務

《施政報告》另提及探討私營醫療收費透明度立法。就私家診所收費，盧寵茂強調個別家庭醫生收費很合理，不可以「一竹篙打一船人」，又指要求透明化制度所針對的對象並非一般看傷風感冒的醫生，因佔整體醫療開支非最重要部分，「直接地說，（市民）不會因為這樣傷風感冒而變窮」，而是針對有關疾病的住院服務、手術，以及治療、介入等，認為可能突然患上的嚴重疾病才是市民最大的健康關注。

他又指，本港14間私家醫院均自願參與由2016年開始的先導計劃，向當局提供收費表及30種常做手術預算的數據，例如數目、住院日數、收費等，但盧認為雖有數據，卻夠不清準，「一個手術由五位數字，到六位至七位數字」，認為差異好大，但亦明白定價原因複雜，因主診醫生、手術複雜性及所涉及風險因素而異，故當局需取更多數據，但重申並非為規管收費。

當局提及最快2026年推出「社區藥房計劃」，盧寵茂稱主要對象為公立醫院病人、院舍人士及慢病共治計劃下的市民，不包括一般私家診所的發燒、感冒等輕症等藥物。設立目標是18區全覆蓋，每區至少設5、6間，而且與居民住處有合理距離，避免病人「去醫院仲近過去社區藥房」。他表示，若純粹以配藥計，費用不會跟醫管局取藥有差異，但額外服務，例如藥物諮詢，收費則由服務提供者，即藥劑師及藥房訂定。

牙科方面，當局擬明年推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，盧指類似學童牙科保建概念，側重預防性，將就定價與業界諮詢。他又指早前港大及賽馬會曾就學前兒童牙科保建進行先導計劃，因效果良好，未來亦計劃恒常化。

相關字詞﹕編輯推介 盧寵茂 施政報告 醫管局

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