市建局研啟德道項目重新招標或自行發展　考慮適時再發債或銀團借貸 (10:38)

韋志成表示，沙浦道項目入標發展商在招標條款之上，新增部分額外條款，除與市建局招標條款存在差異之外，亦考慮到若然接受新增條款，會對並未入標者構成不公，在獲長實確認不會撤回新增條款後，決定收回招標。

他指出，沙浦道項目位處九龍城的策略性位置，若未能在短時間內重新招標，將無可避免影響「龍城」區的更新進程，市建局會因應沙浦道項目與衙前圍道項目在規劃上的關連性、評估重新招標或自行發展項目對市建局的財務承擔和風險，以及外在環境，例如一手私人住宅單位供應量及減息周期的利率變化等因素，決定項目的發展模式。

韋志成亦說，客觀事實是沙浦道項目在今個年度將不會為市建局帶來前期款項收入，無可避免影響現金流。他認為，要達致穩健的財務及現金流狀況，市建局須審慎考量每個項目推出收購的時間和步伐，量入為出，尤其是涉及大型重建項目的收購，例如土瓜灣明倫街／馬頭角道及毗鄰的土瓜灣道／馬頭角道項目，以及靠背壟道／浙江街的公務員建屋合作社項目。至於仍未推出招標的項目，包括山東街／地士道街、土瓜灣道／榮光街和觀塘市中心第4及第5發展區等，則需因應現金流狀況、環球經濟及本地樓市等外在因素，作慎重部署，適時調整項目不同階段進程的時間。