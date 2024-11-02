懲教助理壁屋監獄外遇襲　警拘8黑漢　將查是否與工作有關 (17:58)

警方有組織罪案及三合會調查科(O記)警司林啟初表示，事發在昨午12時許，駐守壁屋監獄的一級懲教助理下班後沿天橋到附近巴士站候車，一輛套上假牌的私家車駛至事主約5米距離位置，三名男子其後下車，手持長條形硬物衝向襲擊該懲教職員，三人約10秒後返回車輛逃去。據了解，眾人當時手持亞加力膠條施襲，膠條並非利口刀具。懲教職員頭部及上肢共有6處裂傷，分別5至15厘米不等，右手手腕骨折，其情况穩定，仍需留醫。另外，3疑犯逃走時曾撞倒一對正候車母女(33歲及2歲)，兩人輕微碰傷，治理後已出院。

林啟初表示，O記接手調查案件，在全港各區拘捕8名男子，年齡介乎16歲至37歲，均有黑社會背景，分別報稱無業及散工，其中一名男子在案發現場指揮，其餘同黨在事件中角色有待調查。8人全部被帶署扣查，部分人將被落案起訴，追捕行動仍在進行中。警方正調查是次襲擊案動機，暫時未有證據顯示案件與事主私人生活或者財政狀况有關，案件是否與工作有關，屬警方調查方向。

據了解，傷者在懲教署任職多年，駐守壁屋監獄一段時間，警方積極調查是否有人在監獄內部給予指示、事主過往與囚犯關係等，相信涉案人士一定程度掌握事主出入時間。據悉，懲教署提供重要資訊令警方可短時間內鎖定涉案人士，其中4名被捕人士當時在場施襲及指揮，其餘4人負責策劃及以其他方式協助。

林啟初表示，警方嚴厲譴責針對公職人員施襲行為，及不法分子目無法紀行徑，重申打擊黑社會屬警務處處長首要行動項目之一，警方將繼續採取行動，打擊黑社會相關罪行及堵截其收入來源。