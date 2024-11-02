明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

懲教助理壁屋監獄外遇襲　警拘8黑漢　將查是否與工作有關 (17:58)

一名懲教署職員昨日（1日）中午下班後在壁屋監獄外遇襲，身體多處受傷流血。警方經調查後，今日以「串謀傷人」罪拘捕8名男子，全部均有黑社會背景，將調查案件是否與傷者工作有關，以及被捕人與事主是否相識。

警方有組織罪案及三合會調查科(O記)警司林啟初表示，事發在昨午12時許，駐守壁屋監獄的一級懲教助理下班後沿天橋到附近巴士站候車，一輛套上假牌的私家車駛至事主約5米距離位置，三名男子其後下車，手持長條形硬物衝向襲擊該懲教職員，三人約10秒後返回車輛逃去。據了解，眾人當時手持亞加力膠條施襲，膠條並非利口刀具。懲教職員頭部及上肢共有6處裂傷，分別5至15厘米不等，右手手腕骨折，其情况穩定，仍需留醫。另外，3疑犯逃走時曾撞倒一對正候車母女(33歲及2歲)，兩人輕微碰傷，治理後已出院。

林啟初表示，O記接手調查案件，在全港各區拘捕8名男子，年齡介乎16歲至37歲，均有黑社會背景，分別報稱無業及散工，其中一名男子在案發現場指揮，其餘同黨在事件中角色有待調查。8人全部被帶署扣查，部分人將被落案起訴，追捕行動仍在進行中。警方正調查是次襲擊案動機，暫時未有證據顯示案件與事主私人生活或者財政狀况有關，案件是否與工作有關，屬警方調查方向。

據了解，傷者在懲教署任職多年，駐守壁屋監獄一段時間，警方積極調查是否有人在監獄內部給予指示、事主過往與囚犯關係等，相信涉案人士一定程度掌握事主出入時間。據悉，懲教署提供重要資訊令警方可短時間內鎖定涉案人士，其中4名被捕人士當時在場施襲及指揮，其餘4人負責策劃及以其他方式協助。

林啟初表示，警方嚴厲譴責針對公職人員施襲行為，及不法分子目無法紀行徑，重申打擊黑社會屬警務處處長首要行動項目之一，警方將繼續採取行動，打擊黑社會相關罪行及堵截其收入來源。

相關字詞﹕懲教署 串謀傷人

上 / 下一篇新聞