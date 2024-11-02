涉三度爆竊屯門住宅偷135萬財物　內地漢被捕 (15:18)

警方屯門警區刑事部署理總督察陳學麟表示，警方在今年10月20及26日接獲兩名住客報案，指其住所窗戶被硬物撬開，單位內有被搜掠痕跡，現金、手表及珠寶首飾等被偷，總值約135萬港元。警方經調查後，發現爆竊案均在深夜至凌晨時分發生，賊人以近山邊、低密度及低層住宅為目標，經屋苑外圍圍欄進入屋苑範圍進行觀察及「踩線」。賊人確認單位內無人後，會沿單位外牆喉管爬到涉案單位，再用鐡筆及螺絲批等硬物撬開窗戶，入屋搜掠後從原路逃去；另有同黨在樓下或山邊把風。

警方青山分區特遣隊10月31日晚進行反爆竊行動，其間發現一名形跡可疑男子在涉案屋苑平台徘徊，警員作出追捕及截停男子，在其背囊搜出金器、現金、鑽石首飾，合共總值約12萬元，另搜出相信用以犯案的螺絲批及其他工具。警方經調查後，相信男子於被捕前在一個低層單位進行爆竊，男子身上沒有身分證明文件，涉「爆竊」及「未能提供身分證明文件」被捕。

警方經分析閉路電視，相信被捕男子早前兩宗爆竊案有關。被捕內地男子為42歲，報稱無業，警方正調查被捕人有否涉及更多同類型案件、其同黨下落，以及其他失物去向。被捕人已被暫控一項「爆竊」罪及一項「未能提供身分證明文件」罪，案件將於11月4日在屯門法院提堂。

警方呼籲，爆竊是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁14年，市民切勿以身試法。