聖保羅男女中學入學簡介會約1300人到場　有優才冀兒入讀　本地家長毋懼競爭 (13:07)

簡介會今早9時半開始登記，不少家長及學生提早在校門外等候入場，人龍一直維持至十時。講座於禮堂舉行，全場滿座，校方需另開課室作直播。散場時亦見交通警到場維持交通流暢。

來自北京、從事金融業的趙小姐今年九月經優才計劃來港，從報章得知聖保羅男女中學是全港最優秀的中學，因此攜同就讀小四的兒子到場了解學校入讀要求，提早預備。她驚訝人潮比她預期多，笑稱「就招100個名額，但這麼多人！」她表示，雖然北京教育資源豐富，但香港較注重個性發展，並具多元文化及語言環境，競爭亦未及北京激烈，故安排兒子來港讀書，並報讀英語班、乒乓球班等，每月花費約五千元，未來或會升讀海外大學。

本地家長曾先生今亦攜同就讀小六的兒子到場。他指兒子一直是全級第一，惟溝通技巧有待加強，入讀信心只有「一半一半」，已安排兒子每星期參與面試班、游泳班、英文班等，每月補習花費達七千元。被問到近年不少內地家長帶同子女經政府人才計劃到港，會否擔心競爭更激烈，曾先生說香港一向競爭激烈，不擔心內地人來港影響兒子入讀機會，謂最終「都係睇自己實力」。

聖保羅男女中學2025/26學年提供100個中一學額，450個面試名額，只設一輪面試。校方由上月28日起接受網上申請，本月15日截止申請。

另外，校長潘紹慈會上問答環節提到，教育局近期新增體育科為呈分試科目，表示會配合加強體育發展，稱學生來年或會感覺到學校提升體能訓練強度，強調「運動是必須的」。