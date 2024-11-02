香港博物館節開幕　月底前推出70餘項節目 (13:39)

香港博物館節今年踏入十週年，首場活動「繽Fun博物館嘉年華」今日起一連兩日，在文化中心、藝術館、太空館和梳士巴利公園舉行，設多個攤位和表演，包括武俠音樂會、舞獅表演、木偶戲、花鈕創作、舞火龍等。記者在場觀察，攤位未見人流擠擁，有家長帶同小朋友到場打卡。

劉明光在開幕禮完結後於嘉年華逗留約半小時，與在場工作人員和市民交流合照，有小朋友工作人員送他日曆。他亦有到舞獅攤位試戴獅頭，又舉起獅頭三四次。有工作人員詢問他辛苦否，他說：「都唔算好重嘅。」

為推廣中華傳統文化，今年博物館節共有27個粵港澳合作伙伴，當中包括12間大灣區博物館，亦設堔圳分會場。大部份活動免費入場，不用事先預約。康文署市場及業務拓展總監陳樂思預料，今年博物館節將吸引約54萬人參與，較去年多兩萬人。