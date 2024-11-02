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私隱專員鐘麗玲：公署正跟進一宗其他司法管轄區違例個案 起底信息兩年降九成　多涉私人恩怨 (13:01)

將起底行為刑事化已有三年，個人資料隱私專員鐘麗玲今日（2日）出席港台《星期六問責》時指，今年首9個月起底信息數量，較2022年同期下降了九成，接獲相關投訴量亦下降四成，三年來署方已處理超3200宗起底個案，移除逾33000宗起底信息，平台整體遵從率超96%，另250個起底頻道被除，並已成功拘捕62名人士，28人已被定罪。她又透露，個人資料私隱專員公署正跟進一宗在其他司法管轄區發生、懷疑違反本港《私隱條例》的個案，但現時不便披露詳情。

鐘麗玲透露，逾八成個案起因均是私人恩怨，涉金錢、情感或職場糾紛，多數屬吵架下「一時之氣」就於網絡上起底。被問及起底刑事化中涉條例是否仍需修訂，鐘麗玲表示，現時條款的刑罰力度足夠，涉案人員最高可被判處100萬罰款及監禁五年，暫未有修訂的需要。

至於資料外洩事故，鐘麗玲指，去年全年則統計得157宗，今年頭9月已統得155宗資料外洩事故，惟她認為數碼時代黑客增多，資料外洩事故數增加屬無可避免。她續指，學校、非牟利機構由於持有大量個人資料，容易成為被黑客攻擊的目標，今年有61宗個案屬學校、飛牟利機構洩露數據，較2022年數量上升一倍半，她呼籲有關機構參與公署的數據安全快測，會有免費培訓及專業課程供機構參與。

對於有平台預設用用戶數據訓練AI，鐘麗玲指，署方不建議平台進行此類預設，應讓用戶直接選擇是否同意，並強調法例允許用戶勾選了同意後隨時取消。鐘麗玲另強調，社交媒體平台主動擷取或被動洩露用戶資料已成為全球性問題，她建議平台可以應用科技、保安技術，監控系統中異常的流量數據，防止數據外洩。

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