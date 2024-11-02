私隱專員鐘麗玲：公署正跟進一宗其他司法管轄區違例個案 起底信息兩年降九成　多涉私人恩怨 (13:01)

鐘麗玲透露，逾八成個案起因均是私人恩怨，涉金錢、情感或職場糾紛，多數屬吵架下「一時之氣」就於網絡上起底。被問及起底刑事化中涉條例是否仍需修訂，鐘麗玲表示，現時條款的刑罰力度足夠，涉案人員最高可被判處100萬罰款及監禁五年，暫未有修訂的需要。

至於資料外洩事故，鐘麗玲指，去年全年則統計得157宗，今年頭9月已統得155宗資料外洩事故，惟她認為數碼時代黑客增多，資料外洩事故數增加屬無可避免。她續指，學校、非牟利機構由於持有大量個人資料，容易成為被黑客攻擊的目標，今年有61宗個案屬學校、飛牟利機構洩露數據，較2022年數量上升一倍半，她呼籲有關機構參與公署的數據安全快測，會有免費培訓及專業課程供機構參與。

對於有平台預設用用戶數據訓練AI，鐘麗玲指，署方不建議平台進行此類預設，應讓用戶直接選擇是否同意，並強調法例允許用戶勾選了同意後隨時取消。鐘麗玲另強調，社交媒體平台主動擷取或被動洩露用戶資料已成為全球性問題，她建議平台可以應用科技、保安技術，監控系統中異常的流量數據，防止數據外洩。