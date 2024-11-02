警拘6黑漢涉吵鬧兼襲擊3居民　展開「犁庭掃穴」打擊三合會活動 (00:22)

新界北總區刑事部警司鄧翊几指，警方於10月30日凌晨約1時接報，指有人於落馬洲新田一個私人經營的燒烤場大聲喧嘩吵鬧，引起附近居民不滿，雙方發生爭執，其間有兩女一男居民被數名男子襲擊，身體多處受傷。施襲者其後沒有付款，逃去無蹤。警方及救護員到場，其中兩名傷者分別送往屯門醫院及博愛醫院接受治療，另一名傷者無需送院。送院兩人中，一人已經出院，另一人仍需留院觀察，目前情况穩定。

警方高度重視案件，交邊界警區反三合會行動組接手調查。經調查後，警方鎖定部分涉案人士，為活躍於屯門的三合會分子。警方過去兩天拘捕6名本地男子，介乎20至44歲。經調查，其中4名介乎20至32歲男子已經被落案暫控傷人、普通襲擊及不付款而離去，已經於11月1日在粉嶺裁判法院提堂，暫時無需答辯，4人全部需要還押。其餘兩名未被落案控告的男子則獲准警方保釋候查。警方強調，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

鄧翊几指，有鑒於這宗案件的性質極為惡劣，新界北總區刑事部聯同新界北各警區、機動部隊及交通部，於10月31日展開一連四日代號為「犁庭掃穴」的反三合會罪惡行動，重點打擊三合會活動及其氣焰，並堵截其收入來源。行動中，警方共派出超過160名警員，搜查新界區37個地點及處所，拘捕10名中國籍男子，介乎37至75歲，涉嫌傷人、管理或經營賭博場所、在非法賭博場所內賭博等。巡查及拘捕行動仍然繼續。鄧翊几強調，警方不會容忍三合會分子襲擊普通市民，會繼續打擊三合會活動，保護市民安全。