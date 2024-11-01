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警檢1.3公斤「依托咪酯」拘一男　中毒控制中心正查三宗與「太空油」相關死亡事故 (20:53)

警方加強打擊屬第一部毒藥的「依托咪酯」（俗稱「太空油」），昨日在長沙灣一工廈單位檢獲1.3公斤「依托咪酯」粉末、約200毫升的液態「依托咪酯」、362個裝有液態「依托咪酯」的電子煙彈及加工工具，並拘捕20歲無業男子。香港中毒控制中心亦透露，正調查3宗今年內因「依托咪酯」致命事故。

毒品調查科（行動）署理警司湛耀光表示，毒販將「依托咪酯」粉末混入帶有不同香味的甘油，經加熱加工，形成液態依托咪酯，即俗稱「太空油」，再注射入煙彈出售。湛耀光表示，涉事工場約營運一個月，環境簡陋，形容「土法製造」的太空油份量有機會致命，相信此批太空油未完全流出市面。他稱，截至2024年9月30日，本港有60宗牽涉「太空油」案件，共檢取2800多克，但本案已涉及1300多克「依托咪酯」，屬近期較大宗相關案件。被捕姓鄧男子稍後將被暫控「管有第一部毒藥」，明日在西九龍裁判法院提堂。

香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君表示，急性毒性在臨床上可見人身事故、交通事故、甚至被性侵，有病人送院前已死亡，正調查3宗今年發生疑因太空油致死病例。他稱，慢性毒性則包括令身體荷爾蒙不正常，皮質醇不足，影響身體對疾病及壓力的反應，亦會令女性雄性荷爾蒙變多，會令皮膚變差，月經失調，甚至陰部變形。張耀君指，依托咪酯屬「入門級」毒品，會令濫用者對其他毒品的看法改變，增加接觸使用毒品社交圈，改變大腦獎勵迴路，令市民更易嘗試其他毒品。

毒品調查科總警司吳頴詩表示，自2023年年中開始，涉及俗稱「太空油」的依托咪酯案件有上升趨勢，截至今年9月30日已有 60宗相關案件，拘捕98人，當中16人屬21歲以下，較去年8宗案件及9名被捕人大幅上升。在檢獲太空油方面，今年60宗案件共檢出2800多克及510毫升的太空油，比起2023年全年度檢獲的約600克多出數倍。

吳提醒家長及老師可留意子女及學生有否吸食或者持有電子煙，因電子煙有機會屬「太空油」，亦有可能混入其他毒品；如子女及學生出現抽搐等怪異舉動要多加留意，有需要時可向學校社工或報警求助。她稱，政府建議將「依托咪酯」納入《危險藥物條例》（第134章）管制，目標於明年上半年完成將依托咪酯列為危險藥物。

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