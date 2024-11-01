本港首個私人太陽能發電場坐落將軍澳堆填區　年發電量預計可滿足360戶家庭 (18:16)

項目將由威立雅、新鴻基地產及中信泰富合組的聯營公司翠谷工程負責營運，發電場會由超過1800塊光伏電池板組成，佔地面積超過10 萬平方呎。威立雅香港及澳門行政總裁鮑智雅表示，項目即將開始工地工作，期望可成為有效利用土地的例子，亦希望未來會有更多公私營合作的機會，以助香港解決2050年實現碳中和目標。

新地執行董事郭基泓表示，目前管理的太陽能板有超過16000塊，為全港最大的太陽能發電網路，新地亦已為項目安排旗下全港最大的數據中心服務商新意網，認購與這個太陽能發電場百分百掛鈎、中電的「可再生能源證書」。他期望，可在規劃中的土地或堆填區等用地，發展更多大規模的太陽能發電場，實現可持續未來。

技術方面，威立雅香港高級業務發展經理阮震寧表示，發電場建於堆填區的斜坡，有多項技術和施工上的挑戰，包括保護地下的防滲透膠膜和氣泡收集器，以及氣體安全問題。他指，工程會盡量減低在地底下安裝結構工程，並透過太陽板的詳細鋪排，以防止影響到地下的管道。