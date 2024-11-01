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三男涉潑水節向警員傳媒潑水　各囚28日 (17:17)

3名男子涉於九龍城潑水節向警員及無綫電視記者射水，受審後被裁定襲警及普通襲擊共6罪成立，今（11月1日）在九龍城裁判法院判刑。辯方求情提到本案特別於在慶祝活動發生，裁判官陳志輝稱，事主在眾目睽睽下遭近距離射水，無受傷但感到不舒服，法庭強調要保護公職人員，終判3人各囚28天。

被告為的士司機曾維誠（27歲）、餐廳服務員葉嘉健（28歲）及紮鐵工人袁子健（32歲），同被控於去年4月9日在城南道襲擊3名警員及兩名記者；曾、袁被控襲擊一名攝影師。

辯方求情稱，曾維誠在基層家庭長大，於中四後修讀中華廚藝學院及毅進課程；他並非存心激怒冒犯警員和記者，只為YouTube頻道拍片，現不再經營頻道。辯方又指，感化官認為葉嘉健態度合作，不會用玩樂來做藉口掩飾；而袁子健直認「玩到過咗龍」，他以為肢體接觸才構成襲擊。

辯方強調本案有別於大規模暴力衝突事件，不是在遊行集結拒捕，當時亦非處於動盪的社會背景；相比起區諾軒以大聲公襲警案，被告們沒以粗言挑釁使氣氛緊張。辯方指被告們的行為不會鼓勵他人跟隨，極其量導致氣氛高漲，他們所用的水槍亦無造成傷勢，而且過往沒有案例在慶祝場合施襲。

陳官判刑指，不受爭議的是本案非在動盪時勢發生，被告追上警員及記者射水，各證人沒明顯實際傷勢，但他們的眼鼻遭近距離射水，感到不舒服、有一定痛楚，法庭強調要令公職人員受到保護和尊重。

陳官引述法庭所索取的報告稱，被告適宜履行社服令，不過即使案發在特別日子，就襲警罪等須判監，考慮到本案不涉暴動、拒捕及或對抗，就每項襲警及普通襲擊罪以28天和14天為量刑起點，因應量刑整體性和事發經過時段，判被告同期執行刑期。

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