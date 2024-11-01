三層應急機制延續至明年底　學校可直接聯絡「校外支援網絡隊伍」　將供指引釐清須轉介精神科準則 (17:13)

第一層機制協助學校及早識別有較高自殺風險或有精神健康需要的學生，政府指，將加強對學校人員的培訓和家長教育，提高他們識別及支援較高自殺風險學生的能力。原本第二層機制下，如學校人手不足以應付學生的需要，教育局將協助將個案轉介予「校外支援網絡隊伍」跟進，由隊伍接觸學生及安排跟進服務；當局優化措施後，支援服務將涵蓋所有津貼中學有較高自殺風險的新舊個案，學校可直接聯絡所屬地區的「校外支援網絡」隊伍，隊伍會按需要為學生或其家庭轉介社區支援服務，並且加強與學校溝通，確保個案得到持續支援。

現時第三層機制是由校長轉介有嚴重精神健康需要的學生予醫管局精神科服務，經分流及甄別後，如情況屬緊急，個案會獲優先處理。優化措施下，經分流及甄別後屬於穩定個案的學生，亦可在輪候服務期間，由學校安排接受第一層機制校內支援及第二層機制「校外支援網絡」的服務。

政府發言人說，各層機制的專責人員會與學校人員和家長保持緊密溝通，提升各個層級之間的協作。另外，教育局本學年亦將舉辦多場專題培訓課程、提供學生精神健康教案和短片，及定期舉辦主題式家長教育工作坊和講座，並繼續與社署合作，安排非政府機構到訪有需要的中學，舉辦精神健康活動。