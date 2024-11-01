兩男涉「賣豬仔」至東南亞罪成　其中一人再涉洗黑錢　分別判囚3年及7年 (16:31)

本案兩名被告為馬智豪（32歲）及張敏懷（25歲）。馬的承認的案情透露，本案涉及5名年齡介乎20至32歲的男事主，其中兩人曾被帶到「KK園區」，另有一名事主患輕度智障。法官林偉權今判刑時直言，本案為一宗非常可惡（very nasty）的人口販賣案件，5名事主帶到東南亞後，被迫接受某程度禁閉，直至同意參與詐騙行動或有家人支付贖金才獲釋，而且部分事主曾遭受脅迫或暴力對待，幸而眾人經歷苦難後都成功返港。

林官同意，本案未必是同類案件中最嚴重者，但屬區域法院中最令人髮指（abhorrent）的案件之一，形容案中犯罪行為須經精心策劃及國際協調，強調法庭需傳達強而有力的訊息，嚴懲參與有關行為的人士。

林官指出，首被告馬智豪在5名事主的販賣過程中，角色極其重要，決定以監禁7年為量刑起點，因應他認罪減刑至監禁56月；次被告張敏懷雖只參與輕度智障事主的販賣過程，但他案發時必知該事主被販賣，並繼續參與其中，決定判他監禁36個月。

另外，馬智豪另涉一宗洗黑錢案，涉款698萬港元，並於早前認罪。林官今就洗黑錢案判馬智豪監禁42月又15天；考慮到整體量刑原則，林官決定判馬智豪就洗黑錢案和「賣豬仔」案合共監禁84個月。