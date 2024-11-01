男教學助理涉與女學生非法性交罪成　判囚40個月 (16:29)

被告李靖邦（案發時29歲，下同）在女童X（15歲）就讀的中學，任職二級資訊科技技術員級教學助理，他被控於2023年2月1日至21日在將軍澳某單位犯案。控方案情指，被告先後6度在X的家中非禮X及與X非法性交，並在最後一次性交後向X提出分手，X才想到受被告欺騙。

法官判刑指，被告已婚及育有兩名年介1歲至4歲的兒子，並引述辯方求情內容，指被告立志成為教師，本案令他夢想破滅。法官又指，X的創傷報告顯示她容易被人利用，她因為不成熟及脆弱的心靈而受到被告操控。性侵事件對X造成重大打擊，X害怕接觸男教師而影響學業，亦感到自責及羞恥，專家建議她接受心理治療。

法官續指，被告的心理報告反映他因為自閉症病徵而在社交上表現不成熟，與同齡人較難相處，但被告與年齡比他少的人有較好的相處。心理專家認為被告重犯機會低，建議接受人際關係的訓練。法官表示，被告在案中違反誠信，他與X相差14歲，犯案次數較多，但是X在案發時差不多滿16歲。被告被定罪後堅稱遭到誣告，毫無悔意，但考慮他的家庭背景，加上他初犯便要服刑一段時間，故酌情減刑兩個月，判他入獄40個月。