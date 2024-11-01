警方聯同入境處搗破酒店賣淫集團　拘28人包括主腦 (14:17)

油尖警區刑事部總督察林柏喬稱，發現有賣淫集團透過社交平台及網站刊登女性的性感相片及以不同的性服務作招徠，吸引顧客到尖沙嘴一間酒店光顧。經調查犯罪集團仔細分工，先在內地及外國招攬女子來港賣淫，透過通訊軟件群組，指示她們到指定酒店訂房，然後持旅遊簽證來港，再透過社交平台宣傳安排顧客到酒店性交易。

主腦與骨幹成員每日上門向性工作者收取犯罪得益，並以五五分帳收取佣金，相信每月營運額達100萬以上。而骨幹成員亦會擔任保鑣工作，必要時介入調停性工作者與顧客之間糾紛，並照顧她們的起居飲食，亦會安排運輸提供須要的物資，例如毛巾及避孕套。

油尖警區重案組督察陳君圖稱，前日（30日）油尖警區刑事部聯同入境處及特別職務隊同時採取行動，警方先派員到尖沙嘴的酒店喬裝嫖客「放蛇」，其後在銅鑼灣及天水圍拘捕3名主腦，並在他們身上檢獲39萬現金，疑是早前所收取的佣金，另在觀塘一工廈內拘捕兩名負責運送物資成員，在工廈倉庫搜獲大批賣淫必須品，及於酒店附近拘獲兩名擔當保鑣照顧工作的集團成員，在2人身上檢獲3.6萬元。

警方其後聯同入境處在尖沙嘴一間酒店及油麻地共拘捕21名女子，當中包括20名內地女子及一名為俄羅斯籍，並向相關嫖客盤問調查。被捕28人分別涉嫌控制賣淫、依靠他人賣淫收入為生、非法入境及違反逗留條件，現正被扣留調查。警方相信已瓦解一個賣淫集團，用作宣傳的社交平台亦已下架，警方亦會循洗黑錢凍結及追查犯罪得益。