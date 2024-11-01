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刺警案後於連登留言倡插小腸　男裝修工囚24個月 (13:51)

2021年七一刺警事件後，一名裝修工涉於網上連登討論區留言稱「下次應插小腸」等，被裁定煽惑他人有意圖而傷人罪，今早（11月1日）在西九龍法院（暫代區院）判刑。暫委法官陳慧敏直斥被告言論的武力程度絕不輕微，並且正面挑戰警方，令治安受到重大威脅，考慮到阻嚇及懲罰性而判囚24個月。

被告容昌明（現年25歲，地盤建築工人）受審後被裁定於2021年7月1日煽惑他人有意圖而傷害警務人員罪成。辯方求情稱，被告因愚蠢魯莽犯案，已有悔意，他沒涉及其他社會事件，「純粹係佢多口」，親友寫求情信指他常做善事。辯方另在書面陳辭指被告深表歉意，強調他只在20分鐘發布5則帖文。

陳官庭上提及，在港大學生會評議會通過「感激」七一刺警疑犯案，4名學生以學生會名義行事，不涉武力，上訴庭將原審的35個月監禁量刑起點降至24個月。辯方力陳，本案雖然牽涉武力，但相關詞彙不嚴重，而港大評議會案具組織性，本案較為輕微。

陳官判刑指，當日有警員在銅鑼灣被刀刺傷，被告於網上留言稱「插×死佢老豆老母」等，獲得分別兩人和應和駁斥。陳官認為，被告聲言「插小腸」的武力程度絕不輕微，無人被煽惑亦不會減輕罪責；而且被告在流行的討論區發言，內容很快流傳出去，即使他並非公眾人士，也可能有人無知跟隨。

陳官批評，被告行徑是正面挑戰警方，判刑須保障社會利益，防止罪案重複發生；而他在網上匿名犯案，以為不被發現，可置身事外，行為可恥。陳官續指，在網上發言煽惑他人容易被模仿，如不阻嚇情况將再失控。陳官以監禁24個月為量刑起點，就其個人情况不作減刑。

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