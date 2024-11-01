MIRROR演唱會事故︳專家稱主辦方文件質疑參差　康文署工程顧問不可「求其」認證 (14:01)

3名被告為項目經理吳凱瑩、林志華及梁耀祖。代表梁耀祖的資深大律師黃佩琪向林向暉指出，主辦方呈交的文件忽略計算部分懸掛物的重量，直指質素「咁鬼差」的文件，「唔似」由有工程背景的人製作；林向暉同意有關文件質素參差，但難言由誰製作。

另外，林向暉接受黃佩琪盤問時同意，工程顧問到紅館現場實地視察懸掛物的環節重要，對是否批出穩定性證書有影響；而工程顧問視察時應確保懸掛物位置、比例及樣式跟呈交的文件一致，若懷疑懸掛物跟文件有偏差，有責任作出查問。

之後黃佩琪再指，康文署工程顧問應以客觀證據，支持批出穩定性證書的決定，並形容簽發證書的責任「好大」，因為一旦出錯，工程顧問便要「孭飛」；林向暉同意。審訊周一（4日）續，料最後一名控方證人、受康文署委聘調查墮屏事件的林超雄將出庭作供。