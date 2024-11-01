明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

政府明年提交《專上學院條例》修例草案　蔡若蓮：目標提升院校質素　不就課程收生設指標 (13:26)

政府會在2025年內向立法會提交修訂《專上學院條例》（第320章）的條例草案。立法會議員林振昇關注修例後會否出現「DQ院校潮」，教育局長蔡若蓮強調，當局目標是提升院校整體質素，並沒有就自資院校的課程收生人數設立劃一的絕對標準，局方僅關注課程質素、是否可持續營運及提供有意義學習環境，院校應留意其自身情况自行調節課程目標人數。

蔡若蓮指出，院校可自行就課程特色去訂立收生目標人數，但如果未能達標，會影響教學質素或學生學習體驗。她表示，修例後會有一系列支援受影響院校措施，包括自資院校提升及啟動補助金、自資學士免審查資助計劃、校舍發展項目資金及批地計劃等。她又說，目前沒有就自資院校錄取除內地、台灣及澳門外的海外生設限額，會持續就錄取內地生方面與內地有關部門商討，相信第320章修例對推動非本地生學額有一定幫助，當局期望可加速推進。

另外，教育界議員朱國強關注政府未有在今年《施政報告》中提出針對學生人口下跌的措施；新思維狄志遠則建議未來3年凍結縮班殺校，讓學校有空間可做好照顧學生精神健康及國民教育等的工作。蔡若蓮說，局方密切留意人口下降及對學校的影響，又說直至2030年的學位規劃已考慮人才出入香港的情况。她認為，若縮班殺校凍結3年，屆時會突然有些學校沒有學生，出現斷崖式影響，並非一件好事，強調政府要循序漸進地、讓學界逐步消化學齡下口下降帶來的衝擊。

相關字詞﹕編輯推介 教育局 蔡若蓮

上 / 下一篇新聞