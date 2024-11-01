政府明年提交《專上學院條例》修例草案　蔡若蓮：目標提升院校質素　不就課程收生設指標 (13:26)

蔡若蓮指出，院校可自行就課程特色去訂立收生目標人數，但如果未能達標，會影響教學質素或學生學習體驗。她表示，修例後會有一系列支援受影響院校措施，包括自資院校提升及啟動補助金、自資學士免審查資助計劃、校舍發展項目資金及批地計劃等。她又說，目前沒有就自資院校錄取除內地、台灣及澳門外的海外生設限額，會持續就錄取內地生方面與內地有關部門商討，相信第320章修例對推動非本地生學額有一定幫助，當局期望可加速推進。

另外，教育界議員朱國強關注政府未有在今年《施政報告》中提出針對學生人口下跌的措施；新思維狄志遠則建議未來3年凍結縮班殺校，讓學校有空間可做好照顧學生精神健康及國民教育等的工作。蔡若蓮說，局方密切留意人口下降及對學校的影響，又說直至2030年的學位規劃已考慮人才出入香港的情况。她認為，若縮班殺校凍結3年，屆時會突然有些學校沒有學生，出現斷崖式影響，並非一件好事，強調政府要循序漸進地、讓學界逐步消化學齡下口下降帶來的衝擊。