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高才通A類人才首個簽證期延至三年　合資格大學增13間 (12:55)

政府前年起推出高端人才通行證計劃（下稱高才通）銳意「搶人才」。《施政報告》亦提出，延長計劃下高收入人才首個簽證期限至三年，以及增加13間合資格大學。勞工及福利局進一步交代續簽條件詳情，涵蓋申請人收入水平、工作帶來的經濟效益及留港時間等。入境處即日起同時容許高才通計劃獲批人才，於簽證到期前3個月提出續簽申請，以便申請人有足夠時間辦理申請。當局指新措施適用於今年《施政報告》公布前已獲批的約2.1萬名A類人才，他們可於今日起在其逗留期限屆滿前三個月內，向入境處提出延長逗留期限申請，將獲准無條件延長逗留期限一年。如他們在提交申請時在香港已獲聘用，或已開辦或參與業務，在提交相關證明後可獲准延長逗留期限最多三年。

勞工及福利局今舉行傳媒簡介會，提到高才通的續簽條件，包括申請人在港是否已獲聘，並有穩定收入，受聘從事工作通常由學位持有人擔任，及該職位薪酬福利條件須達到市場水平等。在特定的情况下，入境處接納申請人受聘於非本港企業，包括受僱合約訂明申請人的工作涵蓋來港履行部分職責，及是否屬管理層或專業人員，一般年薪達120萬元或以上，及提出續簽申請前一個稅務年度在港繳稅。

至於《施政報告》提出在優秀人才入境計劃下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展。勞工及福利局長孫玉菡今指，具體的細節仍在商討中，料最快明年下半年公布，並由新設立的教育、科技和人才委員會「拍板」通過。

高才通計劃新增13間合資格大學名單：

  1. 四川大學
  2. 北京航天大學
  3. 東南大學
  4. 北京理工大學
  5. 同濟大學
  6. 中國人民大學
  7. 北京師範大學
  8. 南開大學
  9. 天津大學
  10. 皇家藝術學院（Royal College of Art）
  11. 倫敦藝術大學（University of the Arts London）
  12. 帕森設計學院（Parsons School of Design, The New School）
  13. 羅德島設計學院（Rhode Island School of Design）

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