高才通A類人才首個簽證期延至三年　合資格大學增13間 (12:55)

政府前年起推出高端人才通行證計劃（下稱高才通）銳意「搶人才」。《施政報告》亦提出，延長計劃下高收入人才首個簽證期限至三年，以及增加13間合資格大學。勞工及福利局進一步交代續簽條件詳情，涵蓋申請人收入水平、工作帶來的經濟效益及留港時間等。入境處即日起同時容許高才通計劃獲批人才，於簽證到期前3個月提出續簽申請，以便申請人有足夠時間辦理申請。當局指新措施適用於今年《施政報告》公布前已獲批的約2.1萬名A類人才，他們可於今日起在其逗留期限屆滿前三個月內，向入境處提出延長逗留期限申請，將獲准無條件延長逗留期限一年。如他們在提交申請時在香港已獲聘用，或已開辦或參與業務，在提交相關證明後可獲准延長逗留期限最多三年。
勞工及福利局今舉行傳媒簡介會，提到高才通的續簽條件，包括申請人在港是否已獲聘，並有穩定收入，受聘從事工作通常由學位持有人擔任，及該職位薪酬福利條件須達到市場水平等。在特定的情况下，入境處接納申請人受聘於非本港企業，包括受僱合約訂明申請人的工作涵蓋來港履行部分職責，及是否屬管理層或專業人員，一般年薪達120萬元或以上，及提出續簽申請前一個稅務年度在港繳稅。
至於《施政報告》提出在優秀人才入境計劃下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展。勞工及福利局長孫玉菡今指，具體的細節仍在商討中，料最快明年下半年公布，並由新設立的教育、科技和人才委員會「拍板」通過。
高才通計劃新增13間合資格大學名單：
- 四川大學
- 北京航天大學
- 東南大學
- 北京理工大學
- 同濟大學
- 中國人民大學
- 北京師範大學
- 南開大學
- 天津大學
- 皇家藝術學院（Royal College of Art）
- 倫敦藝術大學（University of the Arts London）
- 帕森設計學院（Parsons School of Design, The New School）
- 羅德島設計學院（Rhode Island School of Design）