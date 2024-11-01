高才通A類人才首個簽證期延至三年　合資格大學增13間 (12:55)

勞工及福利局今舉行傳媒簡介會，提到高才通的續簽條件，包括申請人在港是否已獲聘，並有穩定收入，受聘從事工作通常由學位持有人擔任，及該職位薪酬福利條件須達到市場水平等。在特定的情况下，入境處接納申請人受聘於非本港企業，包括受僱合約訂明申請人的工作涵蓋來港履行部分職責，及是否屬管理層或專業人員，一般年薪達120萬元或以上，及提出續簽申請前一個稅務年度在港繳稅。

至於《施政報告》提出在優秀人才入境計劃下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展。勞工及福利局長孫玉菡今指，具體的細節仍在商討中，料最快明年下半年公布，並由新設立的教育、科技和人才委員會「拍板」通過。

高才通計劃新增13間合資格大學名單：