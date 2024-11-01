陳茂波訪利雅得稱香港正積極發展成綠色金融中心　金管局與沙特PIF簽合作備忘錄 (10:20)

另外，陳茂波於活動期間，分別與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）總裁Yasir Al-Rumayyan及沙特阿拉伯投資大臣Khalid Al-Falih會面，就加強投資合作、兩地更密切的經貿交流和合作等事宜交流意見。

數家香港機構和企業亦在活動期間與沙特阿拉伯方面簽訂合作協議，包括香港金管局與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）簽署備忘錄，共同設立規模達10億美元的新投資基金；香港科技園公司與未來投資倡議（FII）研究所簽訂合作協議，加入FII研究所的投資生態系統，而FII研究所將成為科技園全球連接計劃的戰略合作夥伴。亦有7家來自科技園的初創跟中東企業和機構簽署備忘錄，共同探索發展機遇及落地應用場景等。