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陳茂波訪利雅得稱香港正積極發展成綠色金融中心　金管局與沙特PIF簽合作備忘錄 (10:20)

財政司長陳茂波在沙特阿拉伯利雅得參與最後一日訪問行程，他在當地時間昨日（10月31日）與代表團出席未來投資倡議大會及在專題環節「新絲綢之路的未來」發表演講，稱香港積極參與共建一帶一路並受惠其中，香港亦正積極發展成為國際綠色科技和綠色金融中心，可以在三方面貢獻新絲綢之路的未來，包括為綠色轉型提供所需的資金支持、以綠色科技為應對氣候變化提供解決方案，並可分享在城市規劃、大型基建項目設計、發展智慧綠色城市方面的知識、經驗和技術。 

另外，陳茂波於活動期間，分別與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）總裁Yasir Al-Rumayyan及沙特阿拉伯投資大臣Khalid Al-Falih會面，就加強投資合作、兩地更密切的經貿交流和合作等事宜交流意見。 

數家香港機構和企業亦在活動期間與沙特阿拉伯方面簽訂合作協議，包括香港金管局與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）簽署備忘錄，共同設立規模達10億美元的新投資基金；香港科技園公司與未來投資倡議（FII）研究所簽訂合作協議，加入FII研究所的投資生態系統，而FII研究所將成為科技園全球連接計劃的戰略合作夥伴。亦有7家來自科技園的初創跟中東企業和機構簽署備忘錄，共同探索發展機遇及落地應用場景等。

相關字詞﹕編輯推介 陳茂波 沙特阿拉伯 一帶一路

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