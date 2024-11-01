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中環碼頭渡輪泊岸撞碼頭34人傷 (08:08)

今晨（11月1日）7時許，一艘翠華船務渡輪在中環9號碼頭泊岸時，懷疑失控撞向碼頭，事故中有34人受傷，其中33人輕傷，主要為擦傷，另有1名男子傷勢較為嚴重，包括背部疼痛及手部麻痺，但無生命危險，現場救護人員為傷者初步治理後，動用9輛救護車將傷者分別送往瑪麗醫院、律敦治醫院及東區醫院。

水警、消防及海事處接報後，大批救援人員趕往現場處理，並協助乘客落船。救護員為傷者檢查傷勢，分流處理，安排救護車送院。海事處指事故原因有待調查，處方會根據船隻結構、機件、船長駕駛態度方向調查。處方指涉事船隻允許運載乘客人數為178人，當時船上有118名乘客，初步調查顯示船身沒有嚴重損毁，亦無入水及漏油。涉事船隻曾於今年3月份作船身結構檢查，結果一切正常。

港燈表示，涉事船隻由外判承辦商公司安排，並非港燈船隻，亦非由港燈安排，該船當時正接載外判工人到南丫發電廠內地盤。港燈關注事件中有多人受傷，已經聯絡並慰問有關外判𠄘辦商公司了解情况。運輸及物流局長林世雄則稱十分關注事件，並向傷者表達慰問。海事處會調查意外起因。

據現場消息，肇事渡輪接載工人到南丫島發電廠地盤上班，首站在尖沙嘴碼頭，然後駛至中環碼頭上客後，再前往南丫島。傷者洪先生指，每日都是乘坐該班渡輪前往南丫島地盤，今日感到船速比較高，事發突如其來，隻船好似無減速，船頭直撞向碼頭，全船人飛向前排跌落地。

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