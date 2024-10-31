文體旅局反駁莫華倫「雞碎咁多」論   指莫實獲440萬元資助演出 (22:23)

莫華倫接受恒生大學傳播學院訪問時，稱就歌劇向文化藝術盛事基金申請資助1500萬元，希望大事宣傳，吸引外國及大灣區觀眾，「最終畀雞碎咁多70萬元，楔牙罅都唔夠啦！」，並指當局無解釋批出70萬元原因。不過，他有提到康文署對歌劇院「好支持」，形容是「全港最好的部門」，又稱現時政府資助佔歌劇院收入三分之一。

文體旅局表示，所有申請文藝盛事基金的項目，均會經由文藝盛事基金委員會，按基金的《申請指引》的評審準則來進行評審，包括規模和性質、吸引本地或海外廣大羣眾的興趣、能夠促進文藝和創意產業發展等，又指考慮支持金額時，委員會亦會特別考慮建議計劃是否已獲得政府或非政府資助、贊助或捐助等相關因素。

莫華倫在訪問中亦批評，無人機表演及灣仔夜市「咁就叫有文化啦咩？」文體旅局則指，除了支持和推動各項文化藝術項目外，作為負責旅遊的政策局，亦會支持和舉辦不同類型的旅遊項目及宣傳推廣活動，定期舉辦不同主題及設計的無人機匯演，以及推廣特色夜市，旅遊項目與文化藝術項目相輔相成。