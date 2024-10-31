入境處聯同內地破跨境偽證集團拘逾200人　被捕黑工日薪500至1200元 (17:16)

入境處高級首席入境事務主任蘇駿豪表示，涉案集團已運作超過六個月，估計涉及款項金額逾1300萬港元。經過深入情報分析，偽造身分證完成製作後會經速遞公司由內地運送到集團的香港骨幹成員手上，企圖避過口岸檢查，而調查員今年7月成功鎖定並起回該批身分證並「收網」。行動中，調查員喬裝成速遞員，在全港各區進行管控派遞包裹行動，同時突擊搜查69個目標地點，包括37個住宅單位以及32個工作地點，成功拘捕52男45女，年齡介乎18至64歲，包括一名集團主腦、67名懷疑非法勞工及20名涉嫌聘用非法勞工的僱主，檢獲21張偽造香港身分證及18張偽造香港身分證副本。

蘇駿豪透露，被捕黑工主要在港從事餐廳、清潔，沒有涉及建築業工人，每日薪金由500元至1200元不等，而涉案黑工宿舍主要集中在油尖旺，宿舍內住有8至16人，日租約150元200元。入境處形容檢獲偽證質素差劣，欠缺防偽特徵，包括香港身分證持證人相片旁邊缺乏三朵紫荊花全息圖、身分證背面在紫外線照射下沒有會顯示彩色的維港及青馬大橋煙花圖案，另外三角形光學變色油墨圖案亦沒有隨觀察角度轉變而變色。

而內地執法機關方面，亦就案件搗破3個製作偽證地點，拘捕104名違法犯罪人員，包括18名骨幹成員，並檢獲12台偽證製造設備。入境處指，未來會繼續同內地執法部門保持緊密聯繫，加強情報交流，務求打擊整條犯罪鏈，並加強巡查黑工熱點，保障本地工人的就業機會。