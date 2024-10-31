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前浸大生戴嘉平與兄長涉七一金鐘衝突判入教導所　同案兩男各囚3年 (16:43)

2019年七一金鐘衝突，當時14歲的浸大學生會前外務副幹事長戴嘉平，以及其孿生兄長戴嘉正等4人早前被裁定暴動罪成，還押至今（31日）在區院判刑。暫委法官張志偉指，雖然戴氏兄弟因求學等冀被判監，但教導所可讓被告接受足夠的品格價值教育和職業訓練，遂判處兩兄弟入教導所，二人聞判後微笑；另外兩男子各入獄3年。

4名被告為項目主任周子瑋（現年39歲，下同）、學生戴嘉平（20歲）、學生戴嘉正（20歲）、汽車技工袁恩霖（34歲）。張官引述辯方求情稱，戴氏兩兄弟盼法庭判處監禁，而非入教導所；辯方又提及律政司自2019年起索取法律意見，花上2年3個月才完成，望法官考慮相關影響。

張官判刑指，當日暴動在龍匯道及演藝道一帶發生，屬預先計劃；示威者佩戴口罩、頭盔，有人使用煙霧彈、擲雞蛋及水樽，將欄杆推向警方，以及用傘襲擊警方，無人投擲磚頭或汽油彈。張官續指，衝突高峰達200至300人，規模頗大、歷時99分鐘，為中度嚴重。

對於辯方稱案件構成檢控延誤，張官指出，疫情未能預料，亦非被告過錯，量刑應著重對被告影響。經考慮檢控時序表，張官稱控方用上很多時間索取意見，被告再次被捕令他們受到衝擊及震撼。針對周子瑋和袁恩霖罪責，張官均以3年3個月為量刑起點，因二人背景良好和案件延誤減刑3個月。

至於案發時14歲的戴嘉平和戴嘉正，張官指本案情節不屬輕微，然而法庭所索閱報告顯示兩人精神體能狀况適宜判入教導所；量刑須平衡阻嚇和更生因素。張官考慮到他們當時心智不成熟、易受影響，以及低估法律後果；教導所可提供性格塑造及職業訓練，判他們入教導所。

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