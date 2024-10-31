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涉油塘東源街致命工業意外　精進及分判商等共被罰款13萬元　 (16:40)

55歲男工人前年12月在油塘東源街8號地盤清拆工字鐵時被塌下的工字鐵壓住上半身，搶救不治。屋宇署和勞工處事後向承建商精進建築工程有限公司、涉案分判商和兩名負責人起訴合共14項傳票罪。案件今日（31日）在觀塘裁判法院提堂，精進建築工程、涉案分判商及其中一名負責人承認當中11項傳票罪，共被判罰款13萬元，餘下3項傳票罪獲撤回。

精進建築工程有限公司承認「沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中」、「沒有發展、實施和維持一個安全管理制度」、「進行工程方式導致有人受傷／財產損毁」及「東主的法律責任」共4罪，被罰款4.4萬元。分判商啟益工程有限公司承認「沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中」、「進行工程方式導致有人受傷／財產損毀」及兩項「東主的法律責任」罪，被罰款5.1萬元。

經營依成鋼鐵工程公司的男子溫金華承認3罪，包括「沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統」、「沒有提供所需的資料、指導、訓練及監督以確保在工業經營中僱用的人工作安全」及「沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中」，罰款3.5萬港元。精進建築工程有限公司的一項「東主的法律責任」，以及溫與另一被告趙海凌各被票控的「進行工程方式導致有人受傷/財產損毀」同獲撤控。

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