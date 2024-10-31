涉油塘東源街致命工業意外　精進及分判商等共被罰款13萬元　 (16:40)

精進建築工程有限公司承認「沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中」、「沒有發展、實施和維持一個安全管理制度」、「進行工程方式導致有人受傷／財產損毁」及「東主的法律責任」共4罪，被罰款4.4萬元。分判商啟益工程有限公司承認「沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中」、「進行工程方式導致有人受傷／財產損毀」及兩項「東主的法律責任」罪，被罰款5.1萬元。

經營依成鋼鐵工程公司的男子溫金華承認3罪，包括「沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統」、「沒有提供所需的資料、指導、訓練及監督以確保在工業經營中僱用的人工作安全」及「沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中」，罰款3.5萬港元。精進建築工程有限公司的一項「東主的法律責任」，以及溫與另一被告趙海凌各被票控的「進行工程方式導致有人受傷/財產損毀」同獲撤控。