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科大研發AI醫學模型助乳癌診斷　準確度達九成 (15:54)

科大公布四個人工智能（AI）醫學大模型，包括利用AI分析磁力共振（MRI）影像作乳癌診斷的「MOME」。科大計算機科學及工程學系助理教授陳浩稱，MOME可協助放射科醫生快速判斷乳癌屬良性或惡性，可節省醫生30%至40%診斷時間，且準確度達90%。

陳浩稱，MOME由科大與內地5是首個以大模型方式分析多參數MRI影像的AI模型，科大與內地5間醫院合作，收集了逾萬名病人的MRI影像，以訓練MOME。利用模型，病人可盡量避免進行不必要的穿刺化驗，此外該模型亦能預測患者對化療的反應，為病人制定適合的治療方案。團隊將系統的診斷結果與6名放射科醫生比較，發現準確度可與5年或以上的放射科醫生相媲美。

陳續稱，下一階段冀半年至一年內與10間醫院合作，亦正與本港的醫院商討合作；團隊亦在研發肺癌診斷的AI模型。

其餘三個AI模型包括病理輔助工具「mSTAR」，可分析整幅病理全景影像，協助病理學家執行多達40項診斷等任務，減低病理分析所需的時間；亦有被團隊稱為「醫學界GPT」的多模型語言模型「MedDr」及AI框架「XAIM」，剖析各個AI醫學系統如何作決策，提升醫療人員對AI模型的信任度。

另外，施政報告提出支持本地院校開辦第三間醫學院，科大亦有意申辦。科大首席副校長郭毅可今在發布會致辭提及，校方正全力籌備，重要方向是發展AI支持下的現代化醫療，打造醫療大模型；亦會發展手術機械人、診斷和病歷分析模型等，並提及明年開辦人工智能本科學位課程。

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