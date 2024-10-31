MIRROR演唱會事故｜25個懸掛物超負荷最重超3倍　專家稱應簡化設計 (15:16)

3名被告為項目經理吳凱瑩、林志華及梁耀祖。林向暉供稱，涉案演唱會懸掛物共涉及55個負重點，其中25點超出負荷，最嚴重的一點超重316.3%，後果「可能非常之嚴重」，會損壞紅館天花板。

林向暉亦稱，若有負重點「頂唔順」，無法承受懸掛物完整重量，有關重量會散布（distribute）到不同負重點，或導致原本無超出負荷的負重點超重，在最差的情況下，懸掛物會「跌落嚟」。林其後補充，紅館的桁架（truss）亦可能「成個冧落嚟」，但機會不大。

林向暉指出，演唱會主辦方應重新設計整個懸掛系統，包括把物品「減磅」，以及把部分物品的反作用力（reaction force）分散到其他負重點，惟要重新設計或頗困難，可能要把整個項目「拆完再起」。林建議主辦方簡化懸掛系統設計，例如直接地把喇叭掛在紅館的桁架。

另外，林向暉指出，主辦方呈交的懸掛圖則（rigging plan）沒有解釋部分用色的意思；主辦方亦無說明如何計算物品的反作用力，坦言有很多資料需要澄清。林向暉確認，若然負責審批演唱會的人士獲得額外資料，或有基礎批准演唱會舉行。

在代表吳凱瑩及林志華的資深大律師陳政龍盤問下，林向暉確認，他在大約2022年11月開始協助警方，當時紅館內「乜都冇得睇」，他只能盡力透過涉事圖片及懸掛圖則等資料作推斷；林亦同意，他不清楚紅館頂部掛物「工字鐵」的安全系數，專家報告推算的情況只屬可能出現的結果。

此外，林向暉進一步確認，在25個超出負荷的負重點中，8個情况尤其嚴重，超重約300%，而其中一個減輕重量的方式是將有一定重量的涉事LED屏幕拆下。

另一方面，時任康文署工程顧問、結構工程師溫志華早前供稱，他是以人手計算懸掛物反作用力。林向暉接受盤問時說，以人手計算反作用力過程複雜及困難，要作很多假設，得出的結果可靠性存疑。審訊明續。