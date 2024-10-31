社民連街站非法籌款六人認罪被罰款800至1000元　陳寶瑩等四人不認罪 (15:13)

認罪的6人分別是曾健成、唐婉清、黎嘉麗、盧德華、陳子祥及張銘聰。陳寶瑩、該組織副主席余煒彬及周嘉發，以及義工李盈姿則不認罪候審。眾人均親自應訊。

案情指，6人分別涉及去年4月2日、4月30日、5月28日在銅鑼灣記利佐治街與東角道交界或灣仔地鐵站A3出口外，設置街站、未經准許而展示1塊黑布橫幅，及派發小冊子。涉案小冊子分別印有社民連網頁及收帳戶口的二維碼，警員掃描相關網頁後進入社民連的網頁及其網上眾籌系統。

曾健成求情時稱，政府近年來收窄街頭表達意見的方式，又指他的行為在過去不算犯法，現在成為嚴重罪行。張銘聰求情指，他現為大學4年級生，並認為他們的發聲受到政府打壓。裁判官考慮案情後，指唐婉清並非初犯，故判罰款1000元，其餘5人判罰款800元。

余煒彬另涉前年9月於銅鑼灣擺街站期間，展示寫有梁國雄、岑子杰和陳皓桓名字的橫額，遭票控「於政府土地未經准許而展示/張貼招貼或海報」罪。該案同被押後至明年1月9日預審。