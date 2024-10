城大與劍橋大學一學院合作推獎學金　每年資助最多廿名城大生讀碩士 (16:39)

對於香港政府正宣傳「留學香港」品牌,被問對外界而言,香港是否有足夠吸引力、怎看香港學生的競爭力,來自新加坡的梅彥昌認為,香港對此很有信心,亦有足夠吸引力讓人來港(We are of course good enough for people to come),又強調香港人及香港畢業生亦可影響世界。

劍橋大學Lucy Cavendish College(露西.卡文迪許學院)院長Madeleine Atkins女爵士說,香港學生申請劍橋碩士課程的競爭非常激烈,但她發現入讀的港生均是十分勤奮、優秀,願意打開心扉接受新思想及新體驗,並願意參與及貢獻社會,讚揚是一流的學生(They are first-rate students)。