城大與劍橋大學一學院合作推獎學金　每年資助最多廿名城大生讀碩士 (16:39)

對於香港政府正宣傳「留學香港」品牌，被問對外界而言，香港是否有足夠吸引力、怎看香港學生的競爭力，來自新加坡的梅彥昌認為，香港對此很有信心，亦有足夠吸引力讓人來港（We are of course good enough for people to come），又強調香港人及香港畢業生亦可影響世界。

劍橋大學Lucy Cavendish College（露西．卡文迪許學院）院長Madeleine Atkins女爵士說，香港學生申請劍橋碩士課程的競爭非常激烈，但她發現入讀的港生均是十分勤奮、優秀，願意打開心扉接受新思想及新體驗，並願意參與及貢獻社會，讚揚是一流的學生（They are first-rate students）。