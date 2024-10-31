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城大與劍橋大學一學院合作推獎學金　每年資助最多廿名城大生讀碩士 (16:39)

城市大學今早（31日）公布與英國劍橋大學其中一間學院推出獎學金計劃，為期5年，每年讓最多20名城大生，各獲5萬英鎊（約50萬港元）資助，赴劍橋大學修讀一年全日制碩士課程，計劃明年4月30日截止申請。被問有否建議獎學金得主須回港發展或留在英國，城大校長梅彥昌形容，學生日後是「世界的畢業生（become a graduate for the world）」，不強制學生回港，但城大會追蹤這些畢業生「如何代表香港社會影響世界」。

對於香港政府正宣傳「留學香港」品牌，被問對外界而言，香港是否有足夠吸引力、怎看香港學生的競爭力，來自新加坡的梅彥昌認為，香港對此很有信心，亦有足夠吸引力讓人來港（We are of course good enough for people to come），又強調香港人及香港畢業生亦可影響世界。

劍橋大學Lucy Cavendish College（露西．卡文迪許學院）院長Madeleine Atkins女爵士說，香港學生申請劍橋碩士課程的競爭非常激烈，但她發現入讀的港生均是十分勤奮、優秀，願意打開心扉接受新思想及新體驗，並願意參與及貢獻社會，讚揚是一流的學生（They are first-rate students）。

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