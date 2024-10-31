六旬漢斬斃三母女後縱火案　母親血跡由床遍及至客廳 (15:06)

被告姚委祥（案發時62歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。

政府法證化驗師、血跡、DNA分析及犯罪現場調查專家陸端誼供稱，涉案單位的地板事後被水覆蓋，大部分傢俱燒焦，單位不同地方均發現事主溫菊芳的血跡，包括床頭板、床墊、床架、床柄，床旁邊的膠櫃、雪櫃、廚房牆身、木櫃和被鋪，其中床墊和床柄另有事主賴夢芯的血跡。陸指，部分血跡濺落物件上，有機會是事主流血後，再受他人手部或其他物品擊打造成。

陸補充，木櫃可見血跡的塗抹型態，可以是染血頭髮造成。控方指溫身高160厘米，血跡是否可能在她受襲後跌下，或消防員將她抬離現場時染上，陸稱目測木櫃不夠160厘米，同意兩者皆有可能。陸推論溫和賴於下層床及/或床前多次受襲，溫在膠櫃、雪櫃等留下的血跡，估計是她曾掙扎，並出於天性試圖躲避襲擊，有機會從床移動至客廳範圍。審訊明續。