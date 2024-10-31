明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

六旬漢斬斃三母女後縱火案　母親血跡由床遍及至客廳 (15:06)

六旬漢疑因比他小二十歲的女友外遇，在大埔劏房斬殺三母女和縱火一案，今（31日）在高院續審。政府法證化驗師供稱，涉案單位的血跡主要來自成年事主，另有部分屬其長女，認為襲擊過程主要在下層床一帶發生，成年事主曾掙扎，出於天性試圖躲避襲擊，並從床移動至客廳範圍，因而令雪櫃、膠櫃、廚房牆身和木櫃均染上她的血。

被告姚委祥（案發時62歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。

政府法證化驗師、血跡、DNA分析及犯罪現場調查專家陸端誼供稱，涉案單位的地板事後被水覆蓋，大部分傢俱燒焦，單位不同地方均發現事主溫菊芳的血跡，包括床頭板、床墊、床架、床柄，床旁邊的膠櫃、雪櫃、廚房牆身、木櫃和被鋪，其中床墊和床柄另有事主賴夢芯的血跡。陸指，部分血跡濺落物件上，有機會是事主流血後，再受他人手部或其他物品擊打造成。

陸補充，木櫃可見血跡的塗抹型態，可以是染血頭髮造成。控方指溫身高160厘米，血跡是否可能在她受襲後跌下，或消防員將她抬離現場時染上，陸稱目測木櫃不夠160厘米，同意兩者皆有可能。陸推論溫和賴於下層床及/或床前多次受襲，溫在膠櫃、雪櫃等留下的血跡，估計是她曾掙扎，並出於天性試圖躲避襲擊，有機會從床移動至客廳範圍。審訊明續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞