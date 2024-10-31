屯門私煙製作工場聘黑工運作　海關拘7人檢值2200萬私煙及煙絲 (13:39)

海關稅收及罪案調查科第一組指揮官林澤麟表示，早前接獲線報，指有人在屯門區工廠非法製煙，關員在10月29日傍晚發現有7名男女從目標單位步出，遂上前截查。海關亦搜查目標單位，單位面積約5000平方呎，其中一區域供黑工起居生活，包括放有廚具及雪櫃的廚房、多張沙發及雙層床、廁所、晾衫地方，令黑工可以足不出戶，在單位內工作及生活，減低被人發現的機會。單位另一區域則為香煙生產線機器及原材料位置，包括捲煙機、香煙包裝及壓縮機、以及煙絲、香煙外盒、濾嘴、捲煙紙、運輸香煙外盒等等原材料。海關亦發現一個「土炮」過濾系統，減低製煙過程中產生的粉塵。

林澤麟表示，單位由今年年中開始租用，上月起用電量較多，生產線開始運作，現場尋獲大量香煙次貨，相信生產線仍屬初始階段。他稱，如生產線以24小時不斷運作，每日可生產約100萬枝私煙，但不法分子避免噪音及粉塵惹疑，加上人手不多，生產線只會在日間運作，估計每日可生產30至40萬枝私煙。他稱，現場檢獲不同香煙包裝外盒，但實際所有香煙口味均屬同一款，有關外盒屬本地常見品牌，有日文健康警告，偽裝成日本煙，再將私煙收藏在紙巾內盒運輸，相信已有少部分私煙流出本地市場。據了解，有關私煙會透過口耳相傳及傳單作宣傳及銷售。

林稱，被捕人士包括4男3女，除一名本地男子，其餘均為持雙程證人士，年齡介乎35至63歲，估計集團利用500元日薪，引誘想「搵快錢」內地人來港。據悉6名黑工來自廣東省，經熟人介紹得知該工作，上周一批過被帶來本港工作；被捕本地男報稱無業，沒有黑社會背景。7人將會被落案起訴，明日在屯門裁判法院提堂。案件仍在調查中，將調查包括生產線機器、原料及配件的來源和走私來港途徑，海關將聯絡香煙品牌商標持有人進行調查，了解有否違反商品說明條例等其他條例。

林表示，製煙工場場地衛生惡劣，香煙品質沒有監管，亦沒有消毒程序，不排除吸食後會對身體造成嚴重影響。海關強調，買賣私煙同屬違法，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。