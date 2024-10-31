總督察何兆東受賄未交保釋金續還押　待轉介區院審 (12:47)

38歲的何兆東已停職，被控兩項公職人員接受利益罪及3項公職人員行為失當；其36歲妻子何姸頴報稱家庭主婦，被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪。何被押到犯人欄內應訊，庭上透露何在上次聆訊後未交出120萬元保釋金。

控罪稱，何兆東2021年8月至2023年1月期間兩度從商人曲海鵬接受利益，即一筆50萬元現金及逾64萬元現金和禮物，禮物形式為童裝及一個手袋，作為他履行職務時優待曲的誘因或報酬；另被控2021年9月至2022年10月履行公職期間或利用公職身分，向曲及梁國興泄露警方內部資料，以及在警方調查的個案中優待曲或梁。

何姸頴被控2021年9月至2023年1月期間協助、教唆、慫使或促致何兆東從曲接受利益，即接受童裝、現金及一個手袋，總值逾13萬元，作為何兆東履行職務時優待曲的誘因或報酬。