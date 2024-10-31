明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

總督察何兆東受賄未交保釋金續還押　待轉介區院審 (12:47)

警隊總督察何兆東與妻涉嫌收受牽涉詐騙和襲擊案的商人總值逾114萬元現金和禮物，何兆東被指多次向該商人泄露警方內部資料，二人被廉署起訴。何兆東在上次聆訊中獲准保釋後，未交出120萬元保釋金，還押至今日（31日）到東區裁判法院再訊。控方呈交將案件轉介區院審理的文件，案件將於11月21日在區域法院提訊，何兆東繼續還押，其妻續准保釋。

38歲的何兆東已停職，被控兩項公職人員接受利益罪及3項公職人員行為失當；其36歲妻子何姸頴報稱家庭主婦，被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪。何被押到犯人欄內應訊，庭上透露何在上次聆訊後未交出120萬元保釋金。

控罪稱，何兆東2021年8月至2023年1月期間兩度從商人曲海鵬接受利益，即一筆50萬元現金及逾64萬元現金和禮物，禮物形式為童裝及一個手袋，作為他履行職務時優待曲的誘因或報酬；另被控2021年9月至2022年10月履行公職期間或利用公職身分，向曲及梁國興泄露警方內部資料，以及在警方調查的個案中優待曲或梁。

何姸頴被控2021年9月至2023年1月期間協助、教唆、慫使或促致何兆東從曲接受利益，即接受童裝、現金及一個手袋，總值逾13萬元，作為何兆東履行職務時優待曲的誘因或報酬。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞