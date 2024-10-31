HKTVmall稱已下架含壯陽藥即溶咖啡 另有商戶曾售 (12:42)

HKTVmall表示，已知悉衛生署呼籲並正跟進事件，暫發現一間商戶出售相關產品，並已將產品下架，稍後會主動向曾購買該產品的客戶發出通知，並酌情處理及退款。該平台稱其營運模式是一個網上購物商場的平台，讓零售商開設網店出售產品。

HKTVmall稱設有品質監察部門，訂立嚴謹商戶準則，不停抽查及檢查商戶出售產品，確保商戶出售的產品合乎法規及標準。該平台稱若發現有商戶違規出售產品，會立即將該產品下架及向商戶罰款，就嚴重個案更會與商戶終止合作關係。

衛生署昨稱根據市民投訴，透過網上平台獲得該款「東革阿里即溶咖啡」樣本化驗，結果顯示含有昔多芬。該署稱昔多芬為第1部毒藥，必須在醫生建議下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。非法售賣或管有未經註冊藥物或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項最高可罰款10萬元及監禁兩年。