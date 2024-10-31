HKTVmall稱已下架含壯陽藥即溶咖啡 另有商戶曾售 (12:42)

一款名為「東革阿里即溶咖啡」的產品驗出含有未標示的受管制藥物成分「昔多芬」，該藥用於治療勃起功能障礙（俗稱壯陽藥），衛生署昨呼籲市民切勿購買或飲用。HKTVmall今日（31日）回覆本報時確認，暫時發現該平台有一間商戶出手相關產品，已將產品下架。至於另一個懷疑有售涉事產品的網購平台「香港貓」（Hong Kong Mall），其母公司卓悅控股至今未回覆。
HKTVmall表示，已知悉衛生署呼籲並正跟進事件，暫發現一間商戶出售相關產品，並已將產品下架，稍後會主動向曾購買該產品的客戶發出通知，並酌情處理及退款。該平台稱其營運模式是一個網上購物商場的平台，讓零售商開設網店出售產品。
HKTVmall稱設有品質監察部門，訂立嚴謹商戶準則，不停抽查及檢查商戶出售產品，確保商戶出售的產品合乎法規及標準。該平台稱若發現有商戶違規出售產品，會立即將該產品下架及向商戶罰款，就嚴重個案更會與商戶終止合作關係。
衛生署昨稱根據市民投訴，透過網上平台獲得該款「東革阿里即溶咖啡」樣本化驗，結果顯示含有昔多芬。該署稱昔多芬為第1部毒藥，必須在醫生建議下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。非法售賣或管有未經註冊藥物或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項最高可罰款10萬元及監禁兩年。
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