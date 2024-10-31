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陳茂波續訪問沙特阿拉伯　稱香港可為中東投資者提供多元選擇 (10:37)

財政司長陳茂波繼續沙特阿拉伯利雅得訪問行程，他在當地時間昨日（30日）出席由港交所舉辦的早餐會，並於主題演講中表示，香港憑藉「一國兩制」優勢，成為連接中東與中國市場的首選國際金融中心，尤其可以在3個範疇發揮關鍵作用，包括既深且廣的籌融資市場、資產及財富管理，及綠色和可持續金融，為中東的投資者和企業提供多元化的投資選擇。

陳茂波中午就與中國駐沙特阿拉伯王國特命全權大使常華會面，介紹香港最新的經濟發展情况，及就中沙合作和經貿關係交換意見。陳茂波亦與沙特中央銀行行長Ayman Alsayari會面，討論進一步推動香港與沙特阿拉伯和中東地區，在投資及金融市場方面的互聯互通，及在數字金融方面的合作。

陳茂波昨早到沙特交易所出席首隻在沙特上市、投資在港股的交易所買賣基金（ETF）的上市儀式，稱作為中東地區最大規模的交易所買賣基金，將為香港市場引進更多地區的投資者和更廣闊的資金來源，同時也豐富沙特市場的投資產品選擇。他亦相信未來將有更多元化的產品，為中東的投資者提供投資香港和中國內地市場的渠道，促進兩地資金雙向流動。

另外，陳茂波亦與沙特阿拉伯資本市場管理局主席Mohammed bin Abdullah Elkuwaiz共同主持資產市場的圓桌會議，兩地監管機構和多家資產管理機構的代表出席，就兩地金融市場最新發展及合作交流意見，並探討進一步加強合作的空間。陳茂波今日會繼續最後一日訪問行程。

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