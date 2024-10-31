陳茂波續訪問沙特阿拉伯　稱香港可為中東投資者提供多元選擇 (10:37)

陳茂波中午就與中國駐沙特阿拉伯王國特命全權大使常華會面，介紹香港最新的經濟發展情况，及就中沙合作和經貿關係交換意見。陳茂波亦與沙特中央銀行行長Ayman Alsayari會面，討論進一步推動香港與沙特阿拉伯和中東地區，在投資及金融市場方面的互聯互通，及在數字金融方面的合作。

陳茂波昨早到沙特交易所出席首隻在沙特上市、投資在港股的交易所買賣基金（ETF）的上市儀式，稱作為中東地區最大規模的交易所買賣基金，將為香港市場引進更多地區的投資者和更廣闊的資金來源，同時也豐富沙特市場的投資產品選擇。他亦相信未來將有更多元化的產品，為中東的投資者提供投資香港和中國內地市場的渠道，促進兩地資金雙向流動。

另外，陳茂波亦與沙特阿拉伯資本市場管理局主席Mohammed bin Abdullah Elkuwaiz共同主持資產市場的圓桌會議，兩地監管機構和多家資產管理機構的代表出席，就兩地金融市場最新發展及合作交流意見，並探討進一步加強合作的空間。陳茂波今日會繼續最後一日訪問行程。