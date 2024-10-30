即溶咖啡含壯陽藥成份「昔多芬」 衛生署籲勿購買服用 網購平台曾有售 (19:55)

衛生署稱根據市民投訴，早前透過網上平台獲得上述產品樣本作化驗，而政府化驗所檢驗結果顯示，產品樣本含有「昔多芬」，署方正繼續調查。該署稱「昔多芬」為《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥，必須在醫生建議下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。

衛生署稱，昔多芬副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊，亦可能與某些藥物例如治療心絞痛的「硝酸甘油」產生相互作用，令血壓降至危險水平。該署提醒不當使用昔多芬可能構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。

本報在網上搜尋該款產品，發現香港貓網和HKTVmall一度有售該款產品，前者顯示已刪除該產品頁面，後者則顯示「此商品已下架或正在更新」。從Google搜尋頁面可見，該款產品標榜為「東革阿里精選阿拉比卡咖啡、東革阿里、瓜拿納、秘魯瑪咖等提取物，瞬間點燃激情，補腎強身，提高身體素質，恢復男性尊嚴，提升歡愛生活」。

根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁兩年。