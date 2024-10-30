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男學生涉借戶口清洗騙款加刑至判囚32個月 (18:13)

案發時18歲的男學生涉誤交損友，借出銀行帳戶供人獲取電話詐騙的贓款，他今（30日）在西九龍法院（暫代區院）承認洗黑錢罪。暫委法官陳慧敏判刑指，被告戶口短短5日內共涉洗黑錢362萬多元，即使他不知黑錢的確實來源，只借出戶口亦非減刑因素；因應洗黑錢案的猖獗程度變本加厲，批准控方加刑。陳官另考慮到被告認罪及年輕初犯而減刑，終判囚32個月。警方在判刑後作簡報指本案被告加刑30%，並將就同類區院案申請加刑。

被告為鄧兆軒（現年21歲），控方引用《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑，提及警方證人口供指犯罪集團會招攬「洗黑錢傀儡」開立、出售或借出銀行帳戶，以利用其帳戶洗黑錢。而且，有關個案數字持續上升，由2020年的700多宗增至去年的6000多宗，而今年的首七個月更銳升至近5000宗。

辯方求情稱被告初犯，事發時只是學生，容易受人誘使；他於2022年在職訓局修畢電機工程高級文憑後，曾任防水工程建築工人，月入約2萬元。辯方指被告初犯，他誤交損友並答應以3000元借出銀行戶口供人使用，期間遭安排入住酒店5天及要交出手機和銀行卡等。辯方力陳被告對詐騙案毫不知情，事後並無收到任何報酬。

根據案情，於2021年8月5日及6日，一名女事主接到自稱是內地銀行及執法人員的來電，指她在內地犯罪，對方要求她披露銀行帳戶和個人資料。同月7日，女事主發現銀行帳戶被挪用，其中80萬元轉往被告的帳戶，於是報警。調查發現，該帳戶在同月6至10日內有14筆總共3,620,708元存款，款項有鏡像交易，同日快速提款，剩下結餘小額。

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