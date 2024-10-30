六旬漢斬斃三母女後縱火案　其中一名事主身上118處刀傷 (17:08)

被告姚委祥（案發時62歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。

法醫曾澤慈供稱，事主溫菊芳全身有118處刀傷，包括頭及頸51處、上肢44處，下肢20處。曾推斷由重量適中至大的尖銳利器造成，同意屬非常嚴重的傷勢，本身足以致命；溫前臂和手部有防禦性傷勢，她受襲時意識清醒。曾又指，溫體內一氧化碳濃度為百分之二十五，其下呼吸道和肺部驗出煙灰粒，代表溫在起火時仍然在生，她吸入高溫氣體，可導致呼吸衰竭，加速死亡。

至於事主賴夢芯和廖淑媛，曾澤慈指二人全身分別有36處和6處刀傷，體內一氧化碳濃度為百分之三十四及百分之六十六，後者足以致命，另可推斷廖的在生時間較另外二人長。控方問到，假設鄰居曾促廖離開火場，而廖能回答，當時她體內的一氧化碳濃度是否未達百分之六十六。曾稱相信低於百分之四十，此情況會頭痛和頭暈，但仍有溝通能力；若高於百分之四十，則會逐漸失去意識。

法證化驗師、火警現場調查專家陳凱耀指，憑單位牆身和天花聚積的煙灰，判斷起火時單位的門關上，火源集中於左邊，由起火至撲熄維持不多於30分鐘。控方引述被告警誡下說法，指他在床點火，陳稱説法與調查不吻合，因床邊木架、床上物品都無燒焦痕跡。審訊明續。