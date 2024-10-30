彩虹邨分三期重建料2048至2049年完成　騰部分土地拓龍翔道及改善彩虹交匯處交通 (16:58)

因應《2022年施政報告》，房委會策劃小組委員會於2023年12月21日通過就彩虹邨重建展開研究。根據房屋署今日向黃大仙區議會所提交的諮詢文件，現時彩虹邨共提供約7400個公屋單位，當局初步估算，彩虹邨重建後可在原址提供約9200個單位，即淨增加約1800個單位。

房署建議重建計劃分三期，每期建築工程將於清拆工程完成後立即展開。第一期建議清拆項目包括碧海樓、金碧樓和丹鳳樓，以及兩所空置校舍。第一期的彩虹邨住戶將會遷至新美東邨，最快2028至2029年入伙；第二期建議清拆錦雲樓、紅萼樓、金漢樓和白雪樓，有關住戶將會遷至新彩虹邨第一期。署方估算，第一期建築工程完成後可提供約3200個新公營房屋單位和相關配套設施，預計大約於2035年至2036年落成入伙。

第三期建議清拆餘下的翠瓊樓、金華樓、綠晶樓和紫薇樓，以及多層停車場，有關住戶將會遷至新彩虹邨第二期，署方料第二期建築工程完成後可提供約4100個新公營房屋單位和相關配套設施，預計大約於2042年至2043年落成入伙。署方稱，估算第三期建築工程完成後可提供約1900個新公營房屋單位和相關配套設施，預計大約於2048年至2049年落成入伙。

另外，署方指由於毗鄰彩虹邨的彩虹交匯處長期出現交通擠塞，重建彩虹邨可提供機會讓政府改善彩虹交匯處及毗鄰一帶的道路交通及行人網絡。計劃中部分丹鳳樓附近的土地則將會騰出，以開展交通改善工程；部分碧海樓和金碧樓附近土地將會騰出以便於彩虹道加建巴士停泊灣。

房署又建議於二期清拆同樣位處龍翔道旁的四座住宅樓宇，以騰出土地擴闊一段龍翔道及重新配置現有於紅萼樓和金漢樓附近的巴士停泊灣。部分綠晶樓及紫薇樓附近的土地將會騰出以連接太子道東及龍翔道，以及為新彩虹邨第三期提供車輛出入口。另外，考慮到小學「就近入學」的原則，署方指，重建後的彩虹邨內將會預留一幅小學用地，重置邨內的中華基督教會基華小學。

署方稱，將為受影響住戶提供足夠的遷置資源，在資源許可下，會讓受影響住戶遷往其選擇的任何地區的合適翻新公屋單位。受影響住戶會獲發放住戶搬遷津貼。受清拆影響的合資格單身人士和二人家庭亦可選擇領取單身人士津貼或二人家庭津貼，以代替入住公屋。此外，受清拆影響的住戶如有意購買居屋／綠置居單位以代替入住公屋，可在正式公布清拆安排後及目標清空日期前推出的資助出售房屋銷售計劃中享有優先選樓資格。