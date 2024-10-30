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港大研究追蹤近廿年　發現糖尿病患者若控制血糖可降患癌風險 (15:58)

糖尿病患常見併發心血管疾病，港大醫學院最新研究發現，若糖尿病患者能有效控制血糖，可減低罹患肝癌和大腸癌風險約三成。參與研究的港大專家說，醫生一般會提醒病人控制血糖可減低心血管疾病和糖尿上眼等，較少提到患癌的風險，建議糖尿病患者主動參與政府大腸癌篩查計劃，並定期驗血檢驗肝纖維化風險。

港大醫學院利用醫管局數據，辨識於2005至2013年間的88468名新確診糖尿病患者並持續追蹤他們狀况，觀察期中位數為7.2年，最長追蹤13年，其中1229人（即1.4%）患上大腸癌。研究發現，有效控制血糖（即平均糖化血紅蛋白HbA1C低於7%）的病人罹患大腸癌的風險，較控制較差的患者低28%，出現大腸瘜肉的風險亦減低13%。

港大醫學院另辨識2001至2016年的146430名新確診糖尿病患者並持續追蹤他們狀况，觀察期中位數為7年，最長追蹤17年，其中1099人（即0.8%）患上肝癌，有1430人（即1%）罹患肝臟失代償即出現黃疸病、眼白變黃、腹水、肝昏迷等併發症，亦有978人（0.7%）死於肝病。研究發現，患者若控制HbA1C低於7%，可減低30%肝癌風險、24%肝臟失代償風險及30%肝病死亡風險，高風險病人例如乙型肝炎和丙型肝炎更可減低40%肝癌風險。

兩項研究均顯示，隨HbA1C水平愈高，患上大腸癌和肝癌風險亦愈高。兩項研究已於國際醫學期刊《腸胃（Gut）》及《營養藥理學與治療學（Alimentary Pharmacology & Therapeutics）》刊登。

港大內科學系臨牀副教授李智豪稱，政府近年推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，有助及早篩查糖尿病患，而是次研究顯示控制血糖，除可減低心血管疾病等常見併發症外，也可減低患癌風險。

港大內科學系臨牀副教授張嘉盛說，現有大便隱血、大腸鏡和驗血等途徑篩查大腸癌和肝癌，但市民普遍依從程度較低，研究有助辨識較高風險患癌者，並可透過控制血糖減低發生率。港大內科學系李國賢基金教授（腸胃學）司徒偉基建議，糖尿病患可主動參與政府大腸癌篩查，亦可自費驗血檢驗肝纖維化。

相關字詞﹕編輯推介 香港大學 糖尿病

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