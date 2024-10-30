工程顧問實習生稱處理MIRROR演唱會時才首次接觸懸掛圖則　「唔係話好識睇」 (15:03)

本案3名被告為項目經理吳凱瑩、林志華及梁耀祖。馮帝文供稱，2022年7月11日，他完成土木工程系三年級課程後，經校內招聘加入輝固擔任暑期實習生，在上司溫志華麾下工作。馮提到，入職後一兩天，他從溫得知，輝固要替康文署就涉事演唱會作負重檢查等；至同月16日，他從溫志華收到演唱會主辦方呈交的負重表及懸掛圖則，之後溫向他解釋圖表內容，並著他核對當中數據及從圖表審視懸掛點有否超出負重限制。

馮帝文坦言，今次是他首次接觸負重表及懸掛圖則，當中涵蓋「太多我唔係咁熟嘅地方」，但由於這是「老細俾我嘅任務」，他經思考一段時間後才找溫討論檢查圖表方式。就著跟溫志華的討論，馮帝文憶述，他曾問對方如何推算物品懸掛點數據，另跟對方逐個檢查懸掛點。

此外，馮帝文供稱，他曾跟一叫「阿祖」的人士聯絡，向對方詢問圖表部分數字的推算過程及閱讀方式等，對方「基本上」能回答他提出的疑問，未有表示要先詢問他人才能回答。

在代表梁耀祖的資深大律師黃佩琪盤問下，馮帝文確認，案發時他對結構工程的認知「唔係好深入」，希望到輝固「學嘢」及見識吓」，承認涉案圖表對他而言屬複雜。對於聯絡「阿祖」前有否獲得溫志華同意，馮稱「真係唔記得」。