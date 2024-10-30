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「陳伯」涉獅子山非法展字句　質疑當局欠指引　控方指與案無關 (13:39)

社運人士「陳伯」陳基裘涉去年9月，在獅子山山頂展示「橫眉冷對千夫指 俯首甘為孺子牛」等字句，被控「沒有許可證下於郊野公園內展示條幅」罪。案件今日（30日）於九龍城裁判法院結案陳辭，辯方質疑當局在網站沒有向公眾提供申請展示條幅的指引，惟控方指相關爭議不涉及本案，應在司法覆核中處理。裁判官聽罷雙方陳辭後，案件押後至12月10日作裁決。

控方案情指，警方去年9月28日在獅子山郊野公園截停調查被告陳基裘（76歲），從被告身上搜出3副對聯，其後將被告放行。同年10月5日，警方到被告寓所搜查，找到涉案3副對聯。漁農署的農林督察確認，署方沒有收到被告展示條幅的申請，除非獲發許可證，任何人不得在郊野公園內展示條幅。

審訊中曾播放網媒照片和片段，顯示被告持對聯登上獅子山，寫有「橫眉冷對千夫指 俯首甘為孺子牛」、「發揚獅子山精神 昂首闊步奔未來」和「堅持才有希望 挺胸膛向前行」的字句。

辯方陳辭時質疑相關條例的相稱性，指被告展示條幅屬於一次過及短暫的行為，惟控方指即使只是在郊野公園內一次過展示條幅，已構成對其他公園使用者的滋擾，故條例需要監管相關行為。針對辯方主張漁農署沒有向公眾提供申請展示的清晰指引，有違憲及令公眾誤墮法網，故應判被告無罪的說法，控方認為辯方從沒在審訊中挑戰違憲，況且應循司法覆核等途徑挑戰有否違憲。裁判官將案件押後至12月10日裁決。

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