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地產經紀涉誘女童吸大麻後再強姦　入獄八年半 (13:37)

男地產經紀5年前邀約分別14歲及15歲的女童到酒店，並向二人提供大麻，其間兩度強姦14歲女童。男子承認一項販毒罪，否認2項強姦罪，早前被陪審團裁定罪成。法官今（30日）在高院斥被告以大麻荼毒兩名女童，女童受姦時不斷説「唔好」，但被告一意孤行，視她為泄慾工具，更在無戴安全套下在其體內射精，對她造成永不磨滅的傷痛，終就三罪判被告入獄八年半。

被告葉嘉城（29歲）被控於2019年11月20日，在屯門一酒店房間，非法販運草本狀大麻及兩度強姦14歲女童X。被告開審前承認販毒罪，他原另面對1項涉及15歲女童Y的刑事恐嚇罪，被裁定罪名不成立。法官郭啟安引述X的創傷報告，X事後嚴重抑鬱和焦慮，精神恍惚和情緒低落，腦海經常閃現事發片段。X憎恨被告，亦對好友Y迴避出庭作供感失望。

法官判刑指，被告身為成年男子，利用兩名未成年少女的無知和好奇，邀請二人到酒店開房飲酒作樂，更吸食大麻。被告是毒品提供者，遠比一般運送和保管的人罪責更重，就販毒罪判監6個月。法官續稱，強姦是令人髮指的行為，證據顯示被告帶同性玩具到酒店，更問X和Y有無興趣使用，反映他處心積累犯案。

過程中X不斷要求被告停止，惟被告一意孤行兩度強姦她，更於第二次事件時在X體內射精，行為自私，而X在本案作證，無疑是在她傷口上撒鹽。法庭亦留意到被告只表示對提供大麻感後悔，在強姦一事上避重就輕，毫無悔意。法官就兩項強姦罪判監8年，與販毒罪分期執行，總刑期8年半。

綜合被告背景，他於內地出生，2004年隨家人移居香港。他在求情信中指候審5年來承受巨大壓力，更因而與未婚妻分手，未婚妻放棄腹中胎兒。

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