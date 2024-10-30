政府料機場西九未來均成藝術品拍賣生態圈　投資推廣署助拍賣行落戶本港 (13:35)

全球三大國際拍賣行擬在港設立亞太區總部，繼拍賣行富藝斯及蘇富比，佳士得的亞太區總部今年在港開幕。劉震指，投資推廣署為拍賣行及藝術畫廊策劃及落實業務發展及後續服務提供一系列協助，包括提供市場資訊、協助申請簽證、介紹新夥伴及供應商、策劃外展項目、協助評估新增長機遇等。他又稱，為吸引更多藝術人才來港，政府亦把多種藝術專業納入人才清單，為其提供毋須申請工作簽證或進入許可的入境便利。

民建聯林琳指，年輕收藏家購買力強，問政府除了在ART BASEL等平台外，會否更考慮專注在年輕青年藝術家及收藏的拍賣會，以香港品牌為主題，搭建平台支持交流發展。劉震指，各藝術平台支持對象不同，文化藝術盛事基金自去年成立後，局方亦會與有份資助項目的主辦方提出，希望增加支持年輕及新進藝術家的元素，例如在ART CENTRAL 2024有委約香港年輕藝術家創作大型作品，未來亦會考慮積極考慮透過增加新平台支持新進藝術家。