明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

文體旅局稱無意推私營博物館認證制度　馬逢國批欠支援 (13:28)

有議員關注本港現時私營博物館經營困難及缺乏支援，文化體育及旅遊局就指，當局無打算制定機制支援或推出認證制度，但指政府歡迎博物館團體申請文藝項目資助。提出質詢的選委界立法會議員馬逢國就質疑，當局對私營博物館的政策是「沒有政策的政策」。

馬逢國在立法會提出口頭質詢，關注政府對私營博物館的支援情况，以及是否有計劃推出私營博物館認證制度等。署理文化體育及旅遊局長劉震回應稱，政府暫時未有打算制定機制支援，亦不計劃推出私營博物館認證制度。現時本港只有海事博物館獲直接資助，但他又舉例指，政府有資助一間私營博物館的培訓計劃，同時歡迎博物館團體申請文化藝術項目資助，亦強調政府正在考慮兩宗私營博物館的短期租約，租約中館方只需提供象徵式租金，會考慮因應政府政策目標、社會期望、個別博物館的實際情况，在資源許可情况下為個別私營博物館運作提供支援。

馬續質疑，政府對私營博物館的政策是「沒有政策的政策」，質疑政府既不建立私營博物館認證制度，亦不給予資助，少數土地資助也未落實，關注有否讓私營博物館知悉可申請資助。劉震則回覆稱，政府的不同資助計劃都會列明申請要求，相信私營博物館知悉，並可以在合適計劃下獲得資助。至於其他議員提及，對捐贈私營博物館館藏者提供稅務寬減、放寬私營博物館用地審批條件等措施，劉震指涉土地資源或公帑分配的措施，政府要審慎考慮。

民建聯立法會議員顔汶羽另表示，據悉葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度的私人博物館明年中落戶香港，關注當局如何善用並推動旅遊發展。劉震回應表示，會向旅客推介一些私營博物館，尤其獲深得旅客和市民歡迎者。

另一名議員陳曼琪則表示留意到「香港博物館節」將於後天（11月1日）舉行，但直至今早官網仍顯示「即將更新」，至開會前才發現網站有資料。劉震表示，距離博物館接開幕「仍有幾日」，相信有興趣市民可以知悉相關消息。

相關字詞﹕編輯推介 私營博物館 馬逢國 劉震 文化體育及旅遊局

上 / 下一篇新聞