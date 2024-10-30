文體旅局稱無意推私營博物館認證制度　馬逢國批欠支援 (13:28)

馬逢國在立法會提出口頭質詢，關注政府對私營博物館的支援情况，以及是否有計劃推出私營博物館認證制度等。署理文化體育及旅遊局長劉震回應稱，政府暫時未有打算制定機制支援，亦不計劃推出私營博物館認證制度。現時本港只有海事博物館獲直接資助，但他又舉例指，政府有資助一間私營博物館的培訓計劃，同時歡迎博物館團體申請文化藝術項目資助，亦強調政府正在考慮兩宗私營博物館的短期租約，租約中館方只需提供象徵式租金，會考慮因應政府政策目標、社會期望、個別博物館的實際情况，在資源許可情况下為個別私營博物館運作提供支援。

馬續質疑，政府對私營博物館的政策是「沒有政策的政策」，質疑政府既不建立私營博物館認證制度，亦不給予資助，少數土地資助也未落實，關注有否讓私營博物館知悉可申請資助。劉震則回覆稱，政府的不同資助計劃都會列明申請要求，相信私營博物館知悉，並可以在合適計劃下獲得資助。至於其他議員提及，對捐贈私營博物館館藏者提供稅務寬減、放寬私營博物館用地審批條件等措施，劉震指涉土地資源或公帑分配的措施，政府要審慎考慮。

民建聯立法會議員顔汶羽另表示，據悉葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度的私人博物館明年中落戶香港，關注當局如何善用並推動旅遊發展。劉震回應表示，會向旅客推介一些私營博物館，尤其獲深得旅客和市民歡迎者。

另一名議員陳曼琪則表示留意到「香港博物館節」將於後天（11月1日）舉行，但直至今早官網仍顯示「即將更新」，至開會前才發現網站有資料。劉震表示，距離博物館接開幕「仍有幾日」，相信有興趣市民可以知悉相關消息。