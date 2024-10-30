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新生嬰兒獲准於四個指定口岸即場申領單次過關通行證　民建聯：待廣東省確認何時實施 (12:09)

現時本港新生嬰兒申請赴內地的出入境臨時證件，辦理時間需至少5個工作天，民建聯早前爭取放寬有關措施。民建聯主席陳克勤今日（30日）引述國家出入境管理局回覆將實施新安排，日後本港新生嬰兒經4個指定口岸入境內地，可即場申領一次性出入境通行證，有效期3個月。全國人大常委李慧琼稱，新措施何時推出尚待廣東省相關部門確認。

陳克勤表示，近期收到多名新生嬰兒家長求助，稱生育後因家人身處內地、居住環境等因素，欲即時到內地，惟目前經中旅社辦理往返內地的臨時證件，需時至少5個工作天，計及假期或需等待一至兩星期。他聯同李慧琼早前向內地部門爭取放寬安排。他引述國家出入境管理局回覆，日後經羅湖、皇崗、蛇口、深圳國際機場共4個指定口岸入境的新生嬰兒父母，攜同嬰兒及其身份和出生證明、監護人的身份證明，可即場辦理一次性出入境有效通行證，能即時領取，在有效期3個月內出入境一次。他說，辦證的新生嬰兒沒有最低年齡限制，出入境一次後，可循現行機制向中旅社申請證件。

陳克勤指出，目前澳門新生嬰兒赴內地的通行證可以即日審批，認為新措施是與內地看齊。他感謝內地部門高度重視及支持，並繼續爭取將新安排擴展到深圳灣口岸及港珠澳大橋。李慧琼則表示，新措施何時實施要等待廣東省相關部門確認，又稱民建聯沒有刻意留意求助父母的身份，認為不論父母是否香港永久居民，都希望提供協助。

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